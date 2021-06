Dr. Volker Peinke leistet Entwicklungshilfe

Bürgerpreis

Dr. Volker Peinke zählt zu den fünf Kandidaten für den Bürgerpreis 2020.

Der Remscheider Arzt wurde für sein vielfältiges Engagement für den Bürgerpreis 2020 nominiert

Remscheid. Unter Langeweile leidet Dr. Volker Peinke ganz sicher nicht. Der 68-Jährige erfüllt eine Vielzahl ehrenamtlicher Aufgaben. Er ist als Vereinsarzt bei den Rollhockeyspielern der IG Remscheid im Einsatz, kümmert sich um Herzsportgruppen beim Lenneper Sschwimmverein, wirkt im Organisationsteam für den Röntgenlauf mit. Und nicht zuletzt leistet er Entwicklungshilfe in Uganda. Für die Initiative „Our children and our future“, die der Remscheider Franz Lebfromm ins Leben rief, betreut er ein Gesundheitszentrum im Süden des Landes.

Warum er das alles auf sich nimmt? „Ganz einfach – weil es Spaß macht. Sonst würde ich das nicht machen“, erklärt er sein Engagement, das nun besonders gewürdigt wird.

Dr. Volker Peinke ist einer von fünf Kandidaten, die von einer Jury aus zahlreichen Vorschlägen für den Ehrenamtspreis 2020 nominiert wurden. Diesen verleihen Stadtsparkasse, Remscheider General-Anzeiger und Radio RSG, um die Leistungen von Alltagshelden zu belohnen, die sich oftmals abseits der Öffentlichkeit um das Gemeinwohl verdient machen.

„Hier ist im Schnitt ein Arzt für 10 000 Einwohner zuständig.“

Dr. Peinke über Uganda

Erst im Januar war Dr. Peinke für mehrere Wochen in Uganda unterwegs, wo er seit 2015 einen Beitrag leistet, die medizinische Versorgung der Bevölkerung zu verbessern. „Hier ist im Schnitt ein Arzt für 10 000 Einwohner zuständig“, berichtet der Mediziner, der in dem Gesundheitszentrum Hilfe zur Selbsthilfe leistet. Er schult bei seinen Aufenthalten Hebammen, Pfleger und Krankenschwestern. Und er sorgt dafür, dass ihre Patienten in den Genuss moderner Technik kommen. „Zuletzt konnten wir ein Ultraschallgerät anschaffen“, nennt Dr. Peinke ein Beispiel.

Gesundheitszentrum bietet ein umfagreiches Spektrum

Über 4000 Kontakte zähle das Gesundheitszentrum Haide Helmut Health Center pro Jahr, in dem elf Angestellte beschäftigt sind. Das Team bietet unweit der Bezirksstadt Masaka ein umfangreiches Spektrum – von Geburtshilfe bis hin zur Behandlung von Malaria. Und selbstverständlich hilft er mit, wenn er vor Ort ist.

„Ich bin immer gerne Arzt gewesen“, sagt der 68-Jährige, der die Reisen aus eigener Tasche finanziert. Aktuell wäre ein Flug nicht möglich – wegen der Corona-Pandemie, die ihm mit Blick auf die Lebensumstände in Uganda große Sorgen bereitet. In Remscheid wirkte Dr. Peinke zuletzt im Gesundheitsamt mit, wo er die Mitarbeiter bei der Bewältigung der Krise unterstützt.

Der gebürtige Pfälzer kam 1981 nach Remscheid, um im Lenneper Krankenhaus als Internist zu beginnen. Dort lernte er Dr. Helmut Cuntze kennen, den er als „meinen Mentor“ bezeichnet. Dr.Cuntze hatte Herzsportgruppen in Lennep aufgebaut, für die sich Dr. Peinke seit den frühen 80er Jahren engagiert. Auch die Pionier- und Aufbauarbeit, die Dr. Cuntze für das Gesundheitszentrum in Uganda leistete, führt er fort.

Eigentlich sollten es für ihn „nur ein paar Jahre in der Nähe des Ruhrgebiets“ werden, blickt er zurück. Nun lebt er seit fast 40 Jahren im Bergischen, lernte Ehefrau Doris kennen, bekam vier Kinder und freut sich über fünf Enkel. Bei allem Engagement findet er noch Zeit dafür, sich fit zu halten. „Ich laufe sehr viel. Und wir gehen gerne wandern, etwa im Sauerland oder der Eifel“, sagt der 68-Jährige, der hofft, dass er möglichst bald wieder nach Uganda reisen kann.

Denn Arbeit gibt es im Gesundheitszentrum genug. Für die Mitarbeiter gelte es, eine Unterkunft zu bauen, „um sie an unsere Einrichtung zu binden“. Und dann wäre da auch die Kochstelle, die er für die Angehörigen der Patienten einrichten will. „Sie ist wichtig, damit sie ihre kranken Verwandten besuchen und versorgen können“, erklärt Dr. Peinke, der somit für sein Preisgeld schon einige Ideen hat.

500 Euro haben die einzelnen Kandidaten schon gewonnen. Der Sieger, der die Abstimmung bis zum 19. Juni gewinnt, erhält 1000 Euro. Der Remscheider Mediziner würde damit Hilfe zur Selbsthilfe leisten.

Abstimmung zum Bürgerpreis

Wer beim Bürgerpreis 2020 mitmachen und einen Kandidaten wählen möchte, kann den Kupon (rechts) ausfüllen und in einer Niederlassung der Stadtsparkasse abgeben. Sie hat außerdem eine Abstimmungsmöglichkeit auf ihrer Homepage eingerichtet. Dazu einfach stadtsparkasse-remscheid.de anklicken und ein paar Momente warten, bis auf dem Bildschirm Remscheider Bürgerpreis „Wir suchen Remscheids Alltagshelden 2020“ erscheint. Einsendeschluss ist der 19. Juni. Der Sieger wird im Anschluss bei einer kleinen Feierstunde geehrt.