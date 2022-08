Vier Verletzte bei Unfall in Remscheid

Zusammenstoß

+ © Uli Preuss (Symbol) Auch der Rettungsdienst war im Einsatz. © Uli Preuss (Symbol)

Unter den Verletzten waren auch die beiden Kinder der mutmaßlichen Unfallverursacherin.

Remscheid. Vier Verletzte, darunter zwei Kinder, und ein Sachschaden in Höhe von annähernd 25.000 Euro - das ist die Bilanz eine Verkehrsunfalls, der sich am vergangenen Samstagabend in Remscheid ereignet hat.

Laut Polizei war eine 31-Jährige mit ihrem Seat auf der Ziegelstraße in Richtung Burger Straße unterwegs, als sie zunächst mit einem geparkten Dodge und dann mit dem entgegenkommenden Renault eines 29-Jährigen zusammenstieß. In der Folge prallte der Renault gegen einen geparkten Ford.

Die beiden Fahrzeugführer sowie die Kinder der 31-Jährigen (4 und 5 Jahre) erlitten leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. red

Erst am Freitagabend hatte es einen Unfall mit Schwerverletzten auf der Autobahn 1 gegeben.