Vier Rudelführer stehen an der Spitze der Löschlöwen

Dennis Kaminsky, Sarah Ziebehl-Beck, Guido Eul-Jordan, Danica Fitzner und Deborah Pschibilinski freuen sich auf die Löschlöwen.

Die Freiwillige Feuerwehr Hasten leistet Pionierarbeit im Bergischen. 28 Jungen und Mädchen möchten zur Kinderfeuerwehr.

Von Axel Richter

Vor 40 Jahren riefen die Hastener die erste Jugendfeuerwehr Remscheids in Leben. Mit Erfolg, so dass der Löschzug Haddenbach als Erster nachzog. Heute gibt es Jugendfeuerwehren mit 79 Mitgliedern an allen sieben Standorten der Freiwilligen Feuerwehr Remscheid. Geht es nach Deborah Pschibilinski, Sarah Ziebehl-Beck, Dennis Kaminsky und Danica Fitzner wird ihre Kinderfeuerwehr ein ebensolches Erfolgsprojekt.

Löschlöwen heißen sie: 20 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren, die, wie der RGA bereits am Montag berichtete, sich ab dem 12. März im Gerätehaus in Hasten treffen. Spiele stehen dann auf dem Programm, Erkundungen und auch kleine Übungen.

Im Bergischen sind viele Augen auf die Löschlöwen gerichtet

So wollen die drei Frauen und der eine Mann als Anführer im Löschlöwenrudel den Mannschaftsgeist und das Engagement für andere fördern „und natürlich eine frühe Bindung zur Feuerwehr schaffen“, sagt Deborah Pschibilinski. Bei allem Spaß geht es auch um Nachwuchswerbung.

Deborah Pschibilinski (33), von Haus aus Lehrerin, die heute als Regierungsbeschäftigte für das NRW-Innenministerium arbeitet, und der Lehramtsstudent Dennis Kaminski (28) zählen zu den aktiven Einsatzkräften bei der Freiwilligen Feuerwehr Hasten. Sarah Ziebehl-Beck (35), gelernte Familienpflegerin und heute im Einzelhandel tätig, und die Erzieherin Danica Fitzner (26) sind Mitglieder der Unterstützungseinheit.

Gemeinsam sehen sie sich gerüstet für ihre Aufgabe, der sie gleichwohl mit Spannung entgegensehen. Sie wissen, dass nicht nur die Augen der Kameraden aus den anderen Einheiten auf sie gerichtet sind. Denn auch im Bergischen leisten die Hastener Pionierarbeit. Die Löschlöwen sind die erste Kinderfeuerwehr im Städtedreieck.

Guido Eul-Jordan, Amtsleiter der Feuerwehr Remscheid, ist stolz auf seine vier Rudelführer. Er glaubt an den Erfolg der Kinderfeuerwehr. Daran, dass die Löschlöwen mit zehn oder zwölf Jahren in die Reihen der Jugendfeuerwehr wechseln und dann als 18-Jährige in die Reihen der Aktiven. „Ich kann so etwas wie die Kinderfeuerwehr aber nicht anordnen“, sagt der Leitende Branddirektor. „Dafür brauche ich Herzblut.“

„Das kann ich nicht anordnen. Dafür brauchen ich Herzblut.“

Guido Eul-Jordan, Feuerwehrchef

Viel Arbeit steckt bereits im Konzept, mit dem Deborah Pschibilinski, Dennis Kaminski, Sarah Ziebehl-Beck und Danica Fitzner ans Werk gehen. Nach der ersten Veröffentlichung im RGA am Montag hat sich die Zahl der Kinder, die gern mitmachen möchten, auf 28 erhöht. Maximal 20 Kinder sollen es werden. Die vier Rudelführer führen also bereits eine Warteliste.

Nach einem Jahr soll dann Bilanz gezogen werden: Was funktioniert, was ist verbesserungswürdig? Und vor allem: Lässt sich das Konzept aus Hasten auch auf die anderen sechs Feuerwehreinheiten in Remscheid übertragen?

Im Feuerwehrgerätehaus stehen Höckerchen auf dem WC

Bei den Löschlöwen geht es an jedem zweiten Dienstag ganz praktisch zu. Spielzeug steht bereit: Feuerwehrautos in klein, eine Spielzeug-Feuerwache. Für Ausflüge haben die Hastener einen Mannschaftstransportwagen mit Kindersitzen ausgerüstet. Und in den WCs des Feuerwehrgerätehauses stehen Höckerchen bereit, damit auch die kleinen Löwen ans Waschbecken kommen.

HELFT UNS HELFEN SPENDE Die RGA-Benefizaktion „Helft uns helfen“ unterstützt die Gründung der Löschlöwen. 15 000 Euro fließen in die Kinderfeuerwehr – Spenden der RGA-Leserinnen und -Leser. FEUERWEHR Die Freiwillige Einheit Hasten zählt knapp 40 erwachsene Einsatzkräfte sowie 25 Jungen und Mädchen in der Jugendfeuerwehr. Hinzu kommen ab März 20 Löschlöwen im Alter von sechs bis zwölf Jahren.

Im Frühjahr soll es dann aus dem Gerätehaus in die Natur gehen. „Wir wollen zeigen, wie schnell ein Feuer im Wald entstehen kann“, sagt Deborah Pschibilinski. „Es geht um Umwelt- und Naturschutz und das Verständnis für physikalische Vorgänge.“

Mindestens ebenso wichtig nehmen die vier Rudelführer das Thema Teambildung. „Niemand kann allein einen Brand löschen“, sagen sie. „Das gelingt nur gemeinsam.“ Vor 40 Jahren lernten das die ersten Jugendlichen auf dem Hasten. Ab März soll das auch den Löschlöwen in Fleisch und Blut übergehen.