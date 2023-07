Azubis: Viele Unternehmen suchen noch

Am 1. August startet das neue Ausbildungsjahr. Viele Lehrstellen bleiben aber unbesetzt.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Für Hunderte junge Remscheiderinnen und Remscheider beginnt am Dienstag der wirkliche Ernst des Lebens: Am 1. August startet traditionell das neue Ausbildungsjahr. Wie viele neue Azubis die Unternehmen in der Region dann genau begrüßen dürfen, steht derzeit noch nicht fest. Sicher ist aber schon, dass auch in diesem Jahr wieder viele Lehrstellen unbesetzt bleiben.

Unter anderem bei der Gebäudereinigungsfirma Schulten. Nur zwei der drei Ausbildungsplätze für Bürokaufleute habe man bisher besetzen können, berichtet Christian Engels: „Da suchen wir noch Nachzügler.“ Noch dramatischer stelle sich die Situation aber im gewerblichen Bereich dar. Schulten würde gerne viel mehr Gebäudereiniger ausbilden, doch es fehle an Bewerbern. „Der Beruf gilt fälschlicherweise als unattraktiv.“

Jede unbesetzte Ausbildungsstelle von heute sei eine fehlende Fachkraft von morgen, so Engels. Und die Auswirkungen spüre man bereits heute: Der Organisationsaufwand, um alle Aufträge abwickeln zu können, steige stetig, manches gehe einfach nicht so schnell, wie es eigentlich wünschenswert wäre. „Wir haben genug zu tun, aber uns fehlen die Leute.“

Selbst die Stadtverwaltung, für die nach Sicherheit und Work-Life-Balance suchende sogenannte Generation Z, die derzeit die Schule verlässt, eigentlich ein passender Arbeitgeber, tut sich schwer, wie Ausbildungsleiter Lars Fischer sagt. Bis zu 45 Azubis und duale Studenten hätte man dieses Jahr gerne genommen. Es werden wohl nur 36. „Die klassischen Verwaltungsberufe bekommen wir noch gut besetzt“, berichtet Fischer. Anders sehe das bei Forstwirten, Straßenbauern und Erziehern aus: „Dafür suchen wir noch.“

Folgen hat das für die gesamte Gesellschaft. Weil kaum Handwerker zu bekommen sind. Weil Aufgaben bei der Stadt teils nur schleichend bearbeitet werden. Und weil Firmen Umsätze liegen lassen, was bis zu den Gewerbesteuereinnahmen durchschlägt.

Gründe für den Azubi-Mangel gibt es viele, sagen Experten. Ein ganz wesentlicher ist die Demografie: Es gibt einfach immer weniger junge Menschen. In Remscheid übersteigt die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen in diesem Jahr die der suchenden Jugendlichen um etwa das Eineinhalbfache, zeigen Daten der Agentur für Arbeit. Aktuell seien bei der Agentur noch etwa 380 unbesetzte Lehrstellen für Remscheid gemeldet, sagt Pressesprecherin Kerstin Dette. Aber nicht einmal mehr 180 unversorgte Bewerber.

Wie viele neue Ausbildungsverhältnisse es wirklich in diesem Jahr gibt, kann derzeit noch niemand sagen, die Verträge werden gerade noch bei den zuständigen Stellen wie IHK und Handwerkskammer erfasst. Ein erstes Zwischenergebnis lasse aber zumindest die Hoffnung aufkommen, dass der Abwärtstrend der vergangenen Jahre gestoppt werden könnte, sagt Michael Ifland von der Bergischen IHK. Bis Ende Juni habe man 12,8 Prozent mehr neue Ausbildungsverträge im Städtedreieck erfasst als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres, berichtet er: „Ich denke, das könnte auf eine schwarze Null hinauslaufen.“

+ . . . oder bei den Gebäudereinigern: Wenn am Dienstag das neue Ausbildungsjahr startet, beginnen Hunderte junge Remscheiderinnen und Remscheider ihre Lehre - und es sind immer noch zu wenige, denn der Bedarf ist noch größer. © Nathan Cowley

Auch wenn das neue Ausbildungsjahr bald beginnt, der Zug ist danach noch lange nicht abgefahren. Viele Firmen würden noch einstellen, sagt Ifland. Und ein Einstieg in die Ausbildung sei bis etwa Oktober in der Regel problemlos möglich. Auch die Arbeitsagentur ist noch für das bald beginnende Ausbildungsjahr aktiv, sagt Kerstin Dette. Jungen Menschen empfiehlt sie, sich an die spezialisierten Berater der Jugendberufsagentur (JBA) am Friedrich-Ebert-Platz zu wenden. Firmen ruft sie auf, freie Lehrstellen schnellstmöglich zu melden. Und auch mal „Jugendlichen, die auf den ersten Blick nicht all ihren Erwartungen entsprechen“, eine Chance zu geben. Zum Beispiel über ein Praktikum. Klappt es darüber mit dem Ausbildungsplatz, haben beide Seite etwas davon.

Gesuchte Berufe

Firmen in Remscheid suchen vor allem Azubis für Industriekaufleute, Zerspanungsmechaniker und Verkäufer, zeigen Daten der Agentur für Arbeit. Aktuell gemeldet sind dort noch Ausbildungsstellen zu Verkäufern (30) und Kaufleuten im Einzelhandel (22), außerdem Zerspanungsmechaniker (18), Fachkraft für Lagerlogistik (17), Medizinische Fachangestellte (12) und unter anderem auch Fleischer (10).