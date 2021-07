Viele Kräfte bieten interessante Vielfalt

Historisches Zentrum

+ © Michael Schütz Präsentierten – mit Beispielen – das neue Programm im Werkzeugmuseum (von links): Direktor Dr. Andreas Wallbrecht, Stadtführer Klaus R. Schmidt, Jan de Buhr (Arbeit RS), Stefan Steinröhder (MKS), Beatrice Schlieper (Freunde Haus Cleff), Michael Schwerdtfeger (Förderkreis Historisches Zentrum), Viola Meike (Stadtarchiv), Arnd Zimmermann und Markus Heip. © Michael Schütz

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Thomas Wintgen schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Thomas Wintgen schließen

Das Historische Zentrum präsentiert für jeden Geschmack etwas. Außer Vorträgen gibt es ein großes Angebot an Mitmachaktionen.

Von Thomas Wintgen

Das Historische Zentrum hat am Freitag das Programm für dieses Jahr vorgestellt. Museumsdirektor Dr. Andreas Wallbrecht, Mitarbeiter Markus Heip und Kulturförderer Arnd Zimmermann sehen eine große Bandbreite in den Angeboten von Werkzeugmuseum, Stadtarchiv und Haus Cleff.

Zimmermann begrüßte am Freitag im Pressegespräch insbesondere, dass die Förderkreise Werkzeugmuseum und Haus Cleff inzwischen gemeinsam auftreten. Das sei „eine neue Qualität der Zusammenarbeit“; und ein Zeichen, dass das „dumme Geschwätz“ enden möge, als die Vereine nicht miteinander könnten.

Eine neue Qualität des Angebots sieht Zimmermann darin, dass mit Arbeit Remscheid eine soziale Komponente dabei ist; es eröffne womöglich neue Zielgruppen über die typischen Museumsbesucher hinaus.

Abgesehen von Nachtwächter Balduin Keks, der sich ab 26. Februar auf den Weg durch das Museum macht, und dem regelmäßigen Seniorentreff „Altes Eisen rostet nicht“, der bereits begonnen hat, startet das Programm mit der Ausstellung „Die frühe Nachkriegszeit“ des Stadtarchivs anlässlich des Tags der Archive am Sonntag, 4. März (11-14 Uhr).

+ Ab Ende Februar macht sich auch wieder Nachtwächter Balduin Keks auf den Weg durchs Werkzeugmuseum. © Roland Keusch

Zum Internationalen Museumstag (13. Mai) gibt es Altes Handwerk und moderne Techniken – vorgeführt und zum Ausprobieren; je nach Baufortschritt gestalten sich Einblicke in Haus Cleff am Tag des offenen Denkmals (9. September), mit dem diesmal leider der Tag der Vereine zusammenfällt. Auf den 3. Oktober fällt der „Türöffner-Tag“ mit der Maus, und die Nacht der Kultur findet statt am 27. Oktober.

„Was für die Ohren“ heißt die Reihe, die die Musik- und Kunstschule im Museum einbringt mit Hilfe von „Freunden des Kommunalen Bildungszentrums“, die kostenlos aufspielen, sagt MKS-Leiter Stefan Steinröhder. Der Violinist startet selber am Freitag, 16. März (19 Uhr), mit Adrian Cygan (Cello) mit Werken des Barock. Ferner gibt es Gesänge von Renaissance bis Pop, eine Musical-Nacht sowie ein Weihnachtssingen.

Jan de Buhr, Fachanleiter der Arbeit Remscheid gGmbH, kann von einer Zusammenarbeit mit dem Historischen Zentrum seit einigen Monaten berichten – etwa auch während der Reihe „Alte Eisen“; dazu gibt es jeweils selbst gebackenen Kuchen, der gut ankommt; ab 8. April gibt es auch das monatliche Contor-Café. Hier sollen Mitarbeiter erfahren, dass ihre Arbeit wertgeschätzt ist, und sich fit machen für den er-sten Arbeitsmarkt.

Einzelne Vorträge sowie Vorträge mit Aktionen

Vorträge halten Klaus R. Schmidt über „Feiner Musterbücher und Kataloge“ (13. September), Prof. Dr. Horst Wessel über Mannesmänner in aller Welt (9. Oktober) und Andreas Wallbrecht über die Baugeschichte vom Haus Cleff (5. Dezember). Mit Aktionen verbunden sind die Aktionen „Wir drucken die Zukunft / 3D“ mit Arnd Meller (21. März), „Hopfen und Malz“ – Bierverkostung für Einsteiger mit Andreas Arens (13. April), „Whisky-Verkostung“ mit Oliver Schmidt (20. April), „Arbeit und Gesundheit“ mit Dr. Frank Neveling (24. April), „Die Werkzeughändler Cleff und andere“ mit Schmidt (28. Mai und 11. Juli) oder „Wein als Heilmittel“ mit Neveling (14. Juni).

Christian Ott referiert nicht zuletzt, dass Sigmund Freud das Glück anhand der Dampfmaschine erklärt hat (20. September); Andreas Arens widmet sich belgischen Bieren (28. September), Wallbrecht und Michael Schwerdtfeger gehen auf „Leckeres Obst in flüssiger Form“ ein (12. Oktober); Neveling und Wallbrecht schließen diese Reihe mit „Kräuter, Wein & Co.“ (27. November).

AUSSTELLUNGEN GESICHTER „Den Bergischen ins Gesicht geschaut“ – Teil 2 – ist bis 10. Juni verlängert. Zu sehen sind Persönlichkeiten der bergischen Industrie. WERKZEUGE „Ganz fein und ele-gant“ – Musterbücher und Kataloge (29. Juni bis 4. November). Klaus R. Schmidt trägt – u.a. von der Firma Heinrich Böker – Kataloge zusammen, die minde-stens 100 Jahre alt sind. SCHÄTZE „Ans Licht geholt“ – das sind fotografisch-künstlerische Blicke auf verborgene Schätze des Museums ab 16. November

Das Programm liegt ab sofort in öffentlichen Gebäuden aus; Newsletter via werkzeug museum-hiz@remscheid.de

www.werkzeugmuseum. org