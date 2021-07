Viele Helfer unterstützen die gute Sache

38. Auflage

+ © Michael Schütz Ohne geht´s nicht: Auch bei einem ideellen Weihnachtsbasar darf die Bratwurst nicht fehlen. Der Erlös der Verköstigung ging an das Kinder- und Jugendhospiz Bergisch Land. © Michael Schütz

Der 38. ideelle Weihnachtsbasar lockte Sonntag zahlreiche Besucher zum Vaßbendersaal.

Von Heidi Stangenberg

Wie schon vor 39 Jahren, präsentierte die evangelische Stadtkirchengemeinde am dritten Adventssonntag am Markt ihren ideellen Weihnachtsbasar. Wie damals, wird er bis heute mit einem Festgottesdienst eröffnet, gestern zum 38. Mal. Nur ein einziges Mal musste er infolge von Schnee und Eis ausfallen.

In diesem Jahr war das Glück auf Seiten der Gemeinde. Obwohl es in der voraus gegangenen Nacht heftig stürmte und regnete, schien pünktlich um 10 Uhr zu Beginn des Gottesdienstes die Sonne. Er wurde gestaltet von den Pfarrern Martin Rogalla und Ulrich Wester. Jeder Besucher bekam am Eingang der Kirche die Kopie eines Bildes der Künstlerin Beate Heinen aus dem Jahr 1993 „Unterwegs nach Bethlehem“ ausgehändigt.

Gesichtslose Menschenmenge als Synonym für hektischen Alltag

Die hier dargestellte, gesichtslose Menschenmenge wurde unterbrochen durch einen hellen Lichtschein. Im Zentrum dieses Lichts sah man Maria, Josef und das Jesukind. Nur sie hatten ein Gesicht. Dieses Bild stand auch als Synonym für die heutige Zeit: Eine anonyme Masse hetzt durch den Alltag, Menschen sind auf der Suche oder Flucht. Dieses Thema zog sich mit Erzählungen der biblischen Geschichte als roter Faden durch die Predigt.

HEILIGABENDFEIER WEIHNACHTEN Heiligabend (19.15 - 21.45 Uhr) wird im Vaßbendersaal eine ökumenische Feier angeboten. Es wird Zeit für Gespräche, zum Singen und Feiern im schön geschmückten Vaßbendersaal geben. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Um ein reichhaltiges Angebot bieten zu können, würde sich die Gemeinde freuen, wenn viele Menschen einen Salat oder Obst spenden könnten. Eine Abgabe der Spenden ist an Heiligabend zwischen 11 und 17.30 Uhr am Vaßbendersaal möglich. Für alles Weitere, wie eine warme Suppe und ein kleines Geschenk, sorgt die Gemeinde. Nähere Informationen erteilt Ursel Peiseler, Tel. (0 21 91) / 2 61 25.

Die zahlreichen Besucher erlebten einen veritablen Festtesdienst. Begleitet wurde dieser durch den Posaunenchor der Auferstehungs-Kirchengemeinde und den Chor der Stadtkirchengemeinde. Die Kollekte war bestimmt für die Seenotrettung im Mittelmeerraum. Anschließend spielte der Posaunenchor auf dem Kirchplatz Advents- und Weihnachtslieder und stimmte damit noch einmal wirkungsvoll auf die Vorweihnachtszeit ein.

Nun konnte man sich im Vaßbendersaal bei Kaffee und Kuchen erfreuen oder draußen Reibeplätzchen verzehren. Dazu gab es Stockbrot vom offenen Feuer. Drinnen im Saal gab es außer Selbstgestricktem und Gehäkeltem Dekoratives aus Holz: Vogelhäuschen, Nistkästen oder Kinderspielzeug. In weiteren Räumen, angelockt durch Waffelduft, sah man prächtige Weihnachtskarten und Adventsdeko.

Viele Ehrenamtler bieten Jahr für Jahr wieder schöne Dinge an und stellen sich damit in den Dienst der guten Sache. Genau wie die Damen, die in ihrer Bücherstube kistenweise Literatur aller Coleur zum Stöbern und Kaufen anboten.

So verlief auch dieser Basar, wie alle anderen in den letzten 39 Jahren. Immer zur vollen Stunde gab es abwechselungsreiche musikalische Darbietungen und zum Ausklang des Festes eine Andacht, die von den Pfarrern a.D. Hans-Günther Korb und Friedhelm Krämer gehalten wurde.

Offizielles Programm endete diesmal bereits um 16 Uhr

Und hier gab es dann doch eine Änderung: Das offizielle Programm endete um 16 Uhr und nicht, wie in der Vergangenheit erst gegen 18 Uhr. Aber, und das wurde frühzeitig durch Pfarrer Korb mitgeteilt: „Wer sich nicht trennen kann und noch gerne mit Freunden oder Nachbarn ein Schwätzchen in der Cafeteria halten möchte, darf dies bei Kaffee und Kuchen gerne nach der Andacht tun.“ Denn auch dies diente, wie alle Aktivitäten des Tages der guten Sache.

