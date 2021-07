Viel Spielraum bleibt dem Stadtrat nicht

Doppel-Haushalt

Sollen künftig – ähnlich wie die Kommunalpolitiker im Stadtrat und in den Fachausschüssen – eine Aufwandsentschädigung für ihre Einsätze erhalten: die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. Dafür sind im städtischen Haushaltsplanentwurf pro Jahr gut 125 000 Euro eingeplant.

In einem Kraftakt und mit Augenmaß hat die Kämmerei die Etats 2019/20 aufgestellt.

Die Haushalte für 2019 und 20 haben ein Volumen von 403,1 und 405,6 Millionen Euro. An Ausgaben sind Beträge von 400,5 und 402,3 Mio. eingeplant, das heißt, es bleiben rein theoretisch trotz der weiterhin angespannten Gesamtsituation kleinere Verfügungsmassen. Stadtkämmerer Sven Wiertz peilt die Zielmarke von 1,7 Mio. Euro an, über die weitere Ausgaben nicht hinausgehen sollten.

„Mit Augenmaß ist einiges möglich“, sagte er am Montag im Gespräch mit dem RGA im Ausblick auf die Ratssitzung am Donnerstag. Wobei das Thema Schulsozialarbeit bereits mitgedacht und im Etat enthalten sei. Der Kämmerer lobte das Team, das unter großem Druck gestanden habe, handelt es sich doch bei dem Doppel-Haushalt um eine Etat-Aufstellung außer der Reihe; hinzu kam die Tatsache, dass Bundes- und Landeshaushalte ungewiss und nicht pünktlich gewesen seien. „Alles ist immer noch im Fluss“, verweist Wiertz darauf, dass die Landeszahlen erst am 5. November vorlagen.

Daher konnte die Stadt erst am Montag – nur zwei Wochen später also – die Drucksache 15 /5538 vorlegen: „Beschlussfassung der Haushaltssatzung“ mit den aktualisierten Zahlen und Angaben, wie viel Geld die Stadt Remscheid vom Land erwarten darf. Das Haushaltsjahr 2018 dürfte halbwegs zufriedenstellend abschließen. Nach den aktuellen Daten sind die Vorgaben im laufenden Etat erreicht und werden teilweise übertroffen.

An zusätzlichen Ausgaben sind im Etat eingeplant 140 000 bis 146 000 Euro für mehr Personal für Straßenbauprojekte sowie 100 000 Euro für die Wiederbesetzung von Stellen bei der Feuerwehr. Mittelfristig steigt der Finanzbedarf bei den Planstellen der Feuerwehr bis 2023 um 2,1 Mio. Euro. An Sachaufwand beim Brandschutzbedarfsplan steigen die Ausgaben um jährlich 125 000 Euro.

Die Grundsteuer soll 2020 weiter sinken

Bei der Frühförderung (Lebenshilfe) ist ungewiss, ob der Landschaftsverband die Zuständigkeit tatsächlich 2020 übernimmt. Vorsorglich hat die Stadt für 2019 und 2020 jeweils gut 332 000 Euro eingeplant. Eine ähnliche Summe (316 000 Euro) gibt sie zusätzlich für arme Träger von Kindertageseinrichtungen aus. Um eine Million sinkt bis 2023 jährlich die Aufwendung für Betreuung und Unterbringung ausländischer Flüchtlinge. Um knapp eine weitere halbe Mio. steigt der Ansatz bei der Erstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Für den Breitbandausbau stehen bis 2021 jeweils 4,54 Mio. Euro an Aufwand wie Ertrag im Etat.

ZEITPLAN VERABSCHIEDUNG In der Sitzung am Donnerstag, 22. November (17 Uhr), verabschiedet der Rat der Stadt den Doppel-Haushalt 2019 / 2020. Obwohl es zeitlich extrem eng war, ist es dem Team der Kämmerei gelungen, den Etat so rechtzeitig fertigzustellen, dass er bis 30. November der Bezirksregierung als Aufsichtsbehörde vorliegt.

An Schlüsselzuweisungen des Landes erwartet Remscheid Beträge zwischen 1,685 Mio. (2019) und 2,1 Mio. Euro (2023). Im Hinblick auf die Modell- und Proberechnungen geht der Kämmerer davon aus, dass die Stadt mit 1,7 Mio. am Steuerverbund partizipiert. Bei der Gewerbesteuer hingegen erwartet die Stadt nach der November-Schätzung Steigerungen zwischen 0,7 und 4,2 Prozent. Unter dem Strich rechnet die Kämmerei zurzeit mit 1,3 Mio. an Mehreinnahmen in diesem Jahr, 2.6 Mio. im kommenden Jahr und für 2020 mit 3,3 Mio. Euro.

Sven Wiertz ging in seiner Vorschau auf Donnerstag auch auf die Bereitschaft der Verhandlungspartner (Industrie- und Handelskammer sowie Haus & Grund) ein, vorübergehend die Grundsteuer anzuheben. Er kündete für 2020 noch einmal minus 20 Punkte an. „Dann sind wir zwar nicht ganz bei 600 Punkten, aber auf einem guten Weg dorthin – dank der Haushaltsdisziplin.“

Konkurrierende Beschlüsse auf Kurs bringen

Aufgabe des Rates werde es auch sein, „konkurrierende“ Beschlüsse auf Kurs zu bringen. Beim Verkehrsknoten Eisernstein möchte die Bezirksvertretung den Ansatz von 2022 auf 2021 vorziehen, der Bauausschuss aber nicht. Bei der Treppe Heidmannstraße hat die Bezirksvertretung Alt-Remscheid beschlossen, sie von späteren Jahren „auf früher“ vorzuziehen, der Bauausschuss aber nicht. Die Bezirksvertretung Lennep möchte Beleuchtung für 21 500 Euro; der Bauausschuss hat bislang keine Zeitvorgabe.