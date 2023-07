So soll es jetzt mit der Alten Feuerwache weitergehen

Die Baugenehmigung soll nach den Ferien beantragt werden.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Viel zu erkennen ist eigentlich noch nicht, freuen kann sich Martin Kalhöfer aber trotzdem schon. Mit einem Flyer der Stadt in der Hand erklärt der Vorsitzende der Lütteraten, wie die ehemalige Lüttringhauser Feuerwacher nach dem Umbau zur Stadtteilbibliothek einmal aussehen wird: Ein einladender Eingang vorne, ein Glasanbau hinten, eine moderne Einrichtung dazwischen. Und daneben ein Bücherei-Garten. „Darauf freue mich am meisten“, sagt Barbara Hampe, die zweite Vorsitzendes des Vereins.

Auch wenn noch einige Details zu klären sind, die eigentlichen Umbauarbeiten stehen kurz vor dem Eintritt in die heiße Phase. Man plane, nach den Sommerferien die Baugenehmigung zu beantragen, berichtet Dirk Schöneborn, Abteilungsleiter im städtischen Gebäudemanagement. Danach könne die Ausschreibung vorbereitet werden. „Bis Ende 2024 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.“

Für Martin Kalhöfer, Barbara Hampe und die anderen Lütteraten etwas ganz Besonderes. Ihre Stadtteilbibliothek, zu deren Erhalt sich der Verein einst gegründet hatte, bekommt nicht einfach nur eine neue Unterkunft, sondern eine besonders schöne und funktionelle noch dazu. „Die Stadt will daraus ein Vorzeigeobjekt machen“, sagt Martin Kalhöfer. Ein „Dritter Ort“, wie es im Fachjargon heißt, oder ein Treffpunkt, wie er es nennt. „Das wird weit mehr als ein Bücherarchiv und eine Ausleihstation, das wird ein Ort, an dem man sich treffen und aufhalten kann.“

Flächenmäßig sei der Unterschied zu dem Ladenlokal in der Gertenbachstraße, in dem die Bücherei aktuell untergebracht ist, gar nicht so groß, erklärt der Vorsitzende. Doch durch das modulare Mobiliar sei die Fläche viel besser und flexibler nutzbar. „Um Vordergrund steht die Aufenthaltsqualität.“ Zudem wir die Bücherei endlich barrierefrei.

Ein krasser Kontrast zu den Anfängen der Lütteraten

Das, was da kommt, steht nicht nur im krassen Kontrast zu dem, was ist, sondern vor allem zu dem, was eigentlich hätte sein sollen. 2007 stand die Lüttringhauser Stadtteilbibliothek vor dem Aus, die Stadt musste sparen. Er habe sich vorher nie politisch engagiert, erinnert sich Martin Kalhöfer, doch damals griff er zur Tastatur und schrieb die Mitglieder des Stadtrates und der Bezirksvertretung an. „Ich dachte, das wird eh nichts.“

Doch es kam anders, auch weil Kalhöfer nicht allein war. Der damalige Remscheider Sozialdezernent und heutige Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz brachte die Idee eines Fördervereins ins Spiel, den dann eine gute Hand voll Menschen aus der Taufe hob. Viele Mitglieder der ersten Stunde seien bis heute dabei, berichtet der aktuelle Vorsitzende, er auch.

Gerade in den ersten Jahren sei nur darum gegangen, „das Ding zu erhalten“, wie Kalhöfer es ausdrückt. „Es ging vor allem ums Geld“, erinnert sich seine Stellvertreterin. Mehrere Tausend Euro für neue Medien spenden die Lütteraten seither jedes Jahr, ermöglicht vor allem durch Sponsoren, hinzu kommen Buchpatenschaften, die der Verein organisiert. Zudem leisten die Mitglieder eheramtliche Arbeit. Wie viel, das hat Barbara Hampe genau erfasst: Legt man nur den gültigen Mindestlohn zugrunde, entspricht das Engagement in diesem Jahr voraussichtlich einem Wert von knapp 15.000 Euro. 2022 waren es etwa 13.000 Euro. Aber nur, weil der Mindestlohn geringer war.

Erst als der Bestand gesichert war, sei nach und nach die Idee eines Umzugs aufgekommen, sagt Barbara Hampe: „Wir haben damals jede Menge Vorschläge gemacht, unter anderem auch die Feuerwache.“ Der Rest entstand in der Zusammenarbeit mit der Stadt. „Da hat sich längst ein Vertrauensverhältnis entwickelt“, sagt Martin Kalhöfer und hebt Nicole Grüdl-Jakobs, die Leiterin des Kommunalen Bildungszentrum, und Kämmerer Sven Wiertz hervor. „Die Kommunikation ist super“, bestätigt Barbara Hampe.

Doch es gebe auch Sorgen, sagen beide. 140 Mitglieder habe der Verein derzeit, erklärt der Vorsitzende: „Das hört sich zwar viel an, aber einige ruhen sich auch darauf aus.“ Es brauche weiter viel Engagement für die Lüttringhauser Stadtteilbibliothek, betont Kalhöfer: „Wir brauchen mehr Mitglieder, vor allem junge.“ Denn auch die schönste Bibliothek muss mit Leben gefüllt werden.

Parkfestival

Mit dem ersten Lüttringhauser Parkfestival feiern die Lütteraten in diesem Jahr ihr 15-jähriges Bestehen – zusammen mit der Musik- und Kunstschule, die 70 wird, und dem Heimatbund. Von Freitag, 18., bis Sonntag 20. August, gibt es hinterm Rathaus Musik, Speis und Trank – und bei den Lütteraten natürlich alles rund um Bücher und andere Medien.