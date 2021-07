Viel Aufregung um die Burger Brezeln

Theaterprobe

Mit einem neuen Stück von Christian Wüster beginnt am 10. Juni die Saison auf der Lüttringhauser Heimatspielbühne.

Ganz schön deftig geht es zu, wenn Schmiedemeister Waldemar Urspruch (Jürgen Tix) seinen Lehrling Jann-Wellem (Linda Zimmermann) in den Senkel stellen will. Hat der doch ganz offenbar eine Zange, die er bearbeiten sollte, im Abort versenkt. Aber Meister Urspruch hat das Corpus delicti herausgefischt und sucht fluchend und schimpfend nach dem Übeltäter, der sich durch eine schnelle Flucht der Strafe entziehen will.

Mit dieser turbulenten Szene sind die Zuschauer mittendrin im idyllischen Burg an der Wupper, wo es schon bald „Zappen-düster förr de Borger Brezeln“ wird. So nämlich heißt das neue Stück, mit dem das muntere Ensemble der Lüttringhauser Volksbühne am 10. Juni die Saison auf der Freilichtbühne bei der evangelischen Kirche am Ludwig-Steil-Platz im Herzen der malerischen Altstadt eröffnen wird.

Am Mittwochabend gab es einen Vorgeschmack auf die aufregenden Ereignisse rund um die berühmten Burger Brezeln: Das kleine Burg mit den hübschen Bergischen Häuschen hat dem haltbaren, süßem Gebäck seinen Wohlstand zu verdanken. Die Brezeln verkaufen sich auch im Umland gut. Als nun Hermel Messerschmidt (Marc Koch) nach zehn Jahren auf See ins heimatliche Burg zurückkehrt und seinen Freund Howard Smith (Christian Wüste), den umtriebigen Geschäftsmann aus Denver, Colorado in den USA einlädt, beginnen bei den Burgern die Träume vom weltweiten Handel mit den Brezeln zu blühen. Howard Smith hat einen probiert, ins Bier gezoppt (eingetunkt) und für lecker befunden. Er will die Brezeln nach Amerika einführen und einen Großauftrag für die „Titanic“ an Land ziehen, die bald mit 1300 Passagieren in See stechen wird. Doch dann erscheinen Ottilie und Wilhelmina von Moltke (Petra Buch und Steffi Hoffmann), die Träume zerplatzen mit einem Schlag und nicht nur für die Burger Brezeln, sondern auch für die Bewohner von Burg sieht die Zukunft plötzlich zappendüster aus. Den beiden Damen aus Cronenberg nämlich ist es gelungen, sich ein Patent auf die Burger Brezeln zu sichern. Ganz offen drohen sie den Burgern damit, deren Existenz zu vernichten. Sie fordern sie auf, ihre Häuser und Grundstücke gegen einen Spottpreis an sie zu verkaufen und den Ort zu verlassen.

Wie es weitergeht mit den bösen Schwestern und den pfiffigen Bewohnern von Burg und was dem Amerikaner alles einfällt, wird hier nicht verraten... Der junge Lüttringhauser Christian Wüster hat das neue Stück für die Heimatspielbühne geschrieben. In Hochdeutsch, berichtet er. Bernhard Hütt hat es in Lüttringhauser Platt bearbeitet.

Bei der Probe am Mittwoch auf der Freilichtbühne ging es unter der Spielleitung von Udo Leonhardt familiär und unaufgeregt zu. So mancher der erprobten Laienspieler ging richtig in seiner Rolle auf. Noch wurde ohne Kostüme gespielt, die Musiker fehlten, auch einige Schauspieler waren nicht da. Bei den Aufführungen, versprach Udo Leonhardt, würden sie alle dabei sein: Der Lüttringhauser Frauenchor, Lüttringhauser Blechbläser, der Remscheider Volkschor 1923 e. V., der Männergesangverein Glocke-Hackenberg und der Posaunenchor Remlingrade. Die Termine: 10. und 11. Juni, 15. Juni (Fronleichnam), 17. und 18. Juni und 24. und 25. Juni immer um 16 Uhr.