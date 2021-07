Verpasste Beerdigung: Brief war eine Woche lang unterwegs

Nachgehakt

Eine ganze Woche dauerte es, bis Otto Kampmann das Schreiben einer Bekannten aus seinem Briefkasten nehmen konnte.

Grund für die späte Zustellung war laut Post der Ausfall des Zustellers.

Von Sven Schlickowey

Sieben Tage für gerade mal gut drei Kilometer innerhalb Remscheids – so lange war ein Brief unterwegs, der Otto Kampmann am 12. Dezember erreichte. Ein Freund und ehemaliger Arbeitskollege hatte das Ehepaar Kampmann über den Tod seiner Ehefrau informieren wollen.

Doch die Nachricht, laut Poststempel am 5. Dezember aufgegeben, erreichte seinen Empfänger zu spät: Als der Brief in Kampmanns Briefkasten landete, lag die Beerdigung schon zwei Tage zurück.

Laut der Post war der Stammzusteller ausgefallen

„Da wären wir natürlich gerne mitgegangen“, sagt Otto Kampmann. Der 79-Jährige ist tief enttäuscht, dass er seiner Bekannten nicht die letzte Ehre erweisen konnte. Viele Jahre hatte er mit ihrem Mann bei der gleichen Firma zusammengearbeitet, die Familien waren früher Nachbarn, haben Kinder im gleichen Alter. Und die Kampmanns, so hörten sie von der Tochter der Verstorbenen, waren nicht die einzigen, die wegen eines zu spät zugestellten Briefs die Beerdigung verpassten.

Grund dafür sei im Fall von Otto Kampmann der Ausfall eines Zustellers gewesen, sagt Jessica Balleer, Pressesprecherin der Deutschen Post: „Unsere Stammzustellkraft für den Bereich war zum genannten Zeitpunkt tatsächlich krankheitsbedingt nicht im Dienst, so dass Vertretungskräfte eingesprungen sind.“ Diese hätten sich in dem Zustellgebiet zunächst etwas schwergetan und dies auch offen kommuniziert, daraufhin sei nachgeschult worden. „Leider ist der Fehler dennoch unterlaufen, für den wir uns – vor allem in diesem besonderen Fall – nur bei dem Kunden entschuldigen können.“

Nach eigenen Angaben stellt die Deutsche Post an jedem Werktag rund 59 Millionen Briefsendungen bundesweit zu. 93 Prozent davon seien bereits einen Werktag nach der Einlieferung beim Empfänger. Fälle wie der von Otto Kampmann kämen selten vor, sagt Jessica Balleer, könnten aber leider passieren, wenn Stammzusteller vertreten werden und andere Postboten sich in neue Bezirke einfinden müssen. „Gerade im Advent sind die Sendungsmengen oftmals doppelt so hoch wie üblich, da wiegen personelle Ausfälle natürlich schwerer.“

Otto Kampmann hilft diese Erklärung kaum weiter. Er und seine Frau haben die Beerdigung verpasst. „Das ist natürlich sehr schade, auch für die Hinterbliebenen.“