Wer hat Aurora M. gesehen?

Aurora M. wird vermisst.

Die 16-Jährige wird bereits seit dem vergangenen Mittwoch vermisst. Ihre Spur verliert sich in Bottrop.

Remscheid. Seit Mittwoch wird die 16-jährige Aurora M. aus Remscheid vermisst. Zunächst habe sie sich noch bei einem Bekannten in Witten aufgehalten. Von dort aus begab sie sich laut Polizei am Samstag zum Bottroper Hauptbahnhof. Am Bahnhof unterhielt sie sich mit zwei Männern und begleitete beide. Seitdem fehlt von der Vermissten jede Spur.



Aurora ist circa 1,68 Meter groß, schlank, trägt kurze dunkelblonde Haare und ist mit einer hellblauen Hose, einem weißen Oberteil sowie weißen Turnschuhen bekleidet.



Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202/284-1201 oder in dringenden Notfällen unter der 110 zu melden. red

Blaulicht-Meldungen aus Remscheid