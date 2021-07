Ein Verletzter nach Streit in Asylunterkunft

Talsperrenweg

Drei Bewohner wollten in die Wohnung einer Familie eindringen. Der Familienvater wehrte sich.

In der Nacht zum Samstag kam es in der Asylunterkunft am Talsperrenweg zu einem Streit. Drei offenbar alkoholisierte Bewohner versuchten gegen 2.50 Uhr lautstark in die Wohnung einer ebenfalls in der Unterkunft lebenden Familie einzudringen. Die Männer waren auf der Suche nach Zigaretten.

Der Familienvater wehrte sich gegen das aufdringliche Trio und und bedrohte die drei Männer mit einem Messer. Einer der Eindringlinge griff daraufhin den Familienvater an und griff dabei in die Klinge des Messers. Er zog sich schwere Schnittverletzungen an der Hand zu und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Die gerufene Polizei schlichtete den Streit und schrieb Strafanzeigen. red