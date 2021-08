Verkehrsverein startet Zeitreise ins Mittelalter

Hardtpark

+ © Archivfoto: Doro Siewert Der Hardtpark in Lennep ist wieder die schöne Kulisse für den Mittelalter-Markt. © Archivfoto: Doro Siewert

Hardtpark in Lennep wird am nächsten Wochenende zum Schauplatz für Ritterlager. Handwerker zeigen ihr Können.

Von Frank Michalczak

Wer am nächsten Wochenende, 10. und 11. Juni, den Hardtpark in Lennep besucht, landet in der Welt der Ritter und Gaukler. Den Rahmen dafür liefert der Mittelaltermarkt, zu dem der Verkehrs- und Förderverein Lennep einlädt.

Dessen Vorsitzender Klaus Kreutzer verspricht eine wirklichkeitsnahe Zeitreise mitten im Grünen. „Denn im Hardtpark gibt es keinen Hinweis darauf, dass wir uns nicht im Mittelalter befinden könnten – hier stören keine Neonreklame und kein Zigarettenautomat“, berichtet er über das Camp, das Charlie Kohlleppel von der Firma „ck-veranstaltungsservice“ mit Sitz in Meinerzhagen organisiert.

Er kündigt zahlreiche Attraktionen an. Drechsler sind ebenso zur Stelle wie Besenbinder und ein Schmied. Töpfer und Filzer zeigen ihr Können, wobei die großen und kleinen Besucher auf Wunsch miteinbezogen werden.

Wer will, kann bei den Handwerkern das ein oder andere Souvenir erwerben. „Und natürlich ist auch wieder ein Falkner mit dabei“, erklärt Charlie Kohlleppel, der auf einen ganz besonderen Höhepunkt hinweist: Am Samstagabend – bei Einbruch der Dunkelheit – werde im Camp eine Laser- und Feuershow mit Pyrotechnik über die Bühne gehen, die es so noch nicht in der Region gegeben habe. Seine Partner von „Equinox Pyrotechnik“ seien mit sieben Akteuren zur Stelle, um eine 45-minütige Show zu bieten. „Eltern bitten wir, Gehörschutz für ihre Kinder vorzubereiten.“ Ungeeignet sei die Darbietung für Besucher, die an Epilepsie oder Asthma leiden.

Dem Nachwuchs wird viel Programm geboten

Ansonsten wird insbesondere dem Nachwuchs viel geboten – vom Mäuse-Roulette bis hin zum Armbrust- und Kinderbogenschießen. Nicht fehlen dürfen auch Schminkaktionen und Puppentheater-Aufführungen. Und natürlich gibt es die passende Stärkung für die Gäste, wie Klaus Kreutzer anführt: „Getränke werden zum Beispiel in Tonkrügen serviert.“ Eröffnet wird das Ganze am Samstag gegen 12 Uhr mit dem Einzug der Marktleute, am späteren Abend nach der Feuershow ist der erste Veranstaltungstag beendet.

Das Marktgeschehen am Sonntag beginnt um 11 Uhr. In den Abendstunden klingt es aus. Der Eintritt für Kinder bis zum vollendeten achten Lebensjahr ist frei. Alle anderen Besucher zahlen für das Tagesticket 6 Euro.