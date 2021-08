Als der Verkehr an der Trecknase noch rund lief

Historisches Foto

+ © RGA-Archiv Vor 31 Jahren: Schon damals war im Bereich Trecknase/Lenneper Straße viel los. © RGA-Archiv

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Andreas Weber schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Andreas Weber schließen

Rätselfoto zeigt die große Verkehrskreuzung, die schon 1986 ausgebaut werden sollte.

Von Andreas Weber

Sie ist in aller Munde. Gestern konnten Autofahrer bei ihrem Anblick verrückt werden: mitten im Stillstand. Die Kreuzung Trecknase kam in den vergangenen Wochen nicht aus den Schlagzeilen. Erst machte die Stadt Mängel beim neuen Unterbau der Straße, verhängte einen Baustopp und entband die ausführende Baufirma ihrer Aufgaben. Bald soll es weiter gehen, trotzdem ist der Wurm drin. Denn mit veränderter Verkehrsführung passieren Unfälle, staut sich der Verkehr.

+ Die Trecknase heute in der Ausbauphase: der tägliche Stau, der normale Wahnsinn. © Roland Keusch

1986, als unser historisches Foto aufgenommen wurde, forderte der IHK-Bezirksausschuss in einem umfassenden Maßnahmenkatalog den Ausbau der Trecknase. Laut RGA wollte das Gremium „die Zentren von Remscheid, Lennep und Lüttringhausen besser und leichter erreichbar machen, um auswärtige Verbraucher zum Einkauf zu ermuntern“.

In früheren Tagen kreuzten Pferdefuhrwerke den Knoten

Die richtige Antwort teilte Dieter Prill mit: „Das Bild zeigt die Einmündung Lenneper Straße/Jägerwald. Rechts von der Ampel – hinter dem Verkehrsschild – erkennt man das Wartehäuschen der Bushaltestelle Jägerwald.“ Verglichen mit heute wähnt Leser Helmut Schucht „die Welt an der Trecknase in Ordnung“. In den frühen Tagen befuhren Pferdefuhrwerke den Knotenpunkt. „Heute haben wir eine völlig andere Situation durch den rapiden Verkehrsanstieg. Kaum ist ein Verkehrsproblem beseitigt, tun sich an der B 229 neue auf. Ohne den ständigen Aus- und Umbau der Verkehrswege würde alles zusammenbrechen“, schreibt Schucht.

Roland Benscheid vermutet: „Das Bild könnte aus aktuellem Anlass vorgeschlagen worden sein. Die Großbaustelle ist derzeit ein unangenehmes Thema.“ Dabei ist die Trecknase eine wichtige Schnittstelle, an der sich B 51 und B 229 kreuzen. „Sie ist außerdem für den innerstädtischen Verkehr zu vielen Stadtteilen wie den A-1-Ausfahrten unverzichtbar.“ Benscheid verweist auf das damalige Umfeld der Trecknase: „Hinter der Haltestelle rechts befanden sich die Rieselfelder der einstigen Kammgarnspinnerei, einer bedeutenden Fabrik auf ihrem Gebiet.“ Mit einer unangenehmen Begleiterscheinung: dem Gestank der Verrieselung. Benscheid: „Je nach Wetterlage stank es selbst im vorbeifahrenden geschlossenen Fahrzeug.“