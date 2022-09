Verkaufsoffener Sonntag in Lennep fällt aus

Stadt bedauert Verfahrensfehler bei Beschluss.

Remscheid. Eigentlich sollte es an diesem Wochenende einen verkaufsoffenen Sonntag in Lennep geben. Doch daraus wird nichts: Die Geschäfte bleiben beim Altstadtfest geschlossen.

Hintergrund ist ein Verfahrensfehler bei den Beratungen in den politischen Gremien der Stadt Remscheid, die über die Sonderöffnungszeiten entscheiden müssen. Für den Termin am 4. September hatte der Haupt- und Finanzausschuss per Eilentscheidung zwar grünes Licht gegeben. Es wäre dazu aber eine Sondersitzung des Stadtrates nötig gewesen, der sich erst am kommenden Donnerstag – also nach dem Altstadtfest – zu seiner nächsten Zusammenkunft trifft. Die Gewerkschaft Verdi, die beim Oberverwaltungsgericht in Münster Klage gegen den verkaufsoffenen Sonntag einreichte, hätte somit Aussicht auf Erfolg.

Zu dieser Auffassung kommt Rechtsdezernentin Barbara Reul-Nocke, die den verkaufsoffenen Sonntag absagt zu müssen. Sie verweist auf ein ähnliches Gerichtsverfahren gegen die Stadt Düsseldorf im Mai, bei dem die Gewerkschaft recht bekam. „Gerne hätten wir den Lenneperinnen und Lennepern nach der coronabedingten Pause diesen traditionell verkaufsoffenen Sonntag zum Altstadtfest ermöglicht“, erklärt die Dezernentin. Eine weitere Gelegenheit zum Shoppen gibt es am dritten Advent, wenn der Weihnachtstreff in der Altstadt über die Bühne geht. Er soll den Rahmen für einen weiteren verkaufsoffenen Sonntag bilden. zak