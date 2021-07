Vergewaltigungs-Prozess: Angeklagter bestreitet Vorwürfe

Gericht

Gericht: Remscheider ist sich keiner Schuld bewusst.

Wende in einem Prozess um einen schweren Vergewaltigungsvorwurf: Der 53 Jahre alte Angeklagte aus Remscheid bestreitet die Vorwürfe. Der Facharbeiter soll im Frühjahr 2011 seine damalige Freundin mit einem Schlafmittel betäubt und vergewaltigt haben. Noch am Montag hatte er vor seiner eigenen Aussage im Landgericht Wuppertal der Ex-Freundin Schmerzensgeld für die Geschehnisse vom April 2011 angeboten. Am gestrigen Prozesstag lautete seine Erklärung allerdings überraschend: „Ich habe nichts gemacht. Ich bin mir keiner Schuld bewusst.“

Laut Anklage stritt das Paar am Tattag in der Wohnung der Frau um die Häufigkeit des Sexs. Der Angeklagte habe Schlafmittel in Wasser gelöst. Er habe ihr das Mittel gewaltsam eingeflößt. Er habe sie entkleidet und sich an ihr vergangen. Später am Tag soll er die Tat wiederholt haben. Richter und Anwälte hörten mit ernsten Mienen zu, während der Angeklagte aussagte. Das Gericht hatte ihm zu Prozessbeginn klar gemacht: Er könne auf Bewährung hoffen, wenn er gesteht: Das Geschehen sei lange her und die Frau brauche dann nicht auszusagen.

Gericht entschuldigt sich bei der Zeugin

Der 53-Jährige erklärte: Das Getränk – „nur Wasser“ – habe die Frau freiwillig getrunken. Beide hätten den Beischlaf versucht. Dabei habe er sie womöglich verletzt. Er sei anschließend frustriert gegangen – zu einer anderen, intimen Freundin. Die Beziehung mit dieser Frau habe er einige Zeit parallel geführt. Der Mann bestätigte, am folgenden Tag gegenüber Polizisten über die Geschehnisse in der Wohnung seiner Ex-Freundin gesagt zu haben: „Da ist was gelaufen.“ Den Richtern erläuterte er freimütig: „Es gibt ja DNA-Spuren. Das konnte ich im Leben nicht erfolgreich abstreiten.“

Der 56-jährigen Geschädigten sagte der vorsitzende Richter, das Gericht habe wegen Überlastung nicht früher verhandeln können. Die Frau ertrug die erneute Vernehmung zitternd. Mit zeitweise versagender Stimme bestätigte sie die Vorwürfe. Über den Angeklagten sagte sie: „Er hat mich schlecht behandelt. Und er hat mein Nein nicht akzeptiert.“

Das Gericht will heute weiter verhandeln. dilo