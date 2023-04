Freibad Eschbachtal: Ab Herbst geht´s los

Umbau des Freibads Eschbachtal war das große Thema bei der Jahreshauptversammlung. Außerdem standen Wahlen an.

Von Lena Spataro

Remscheid. „Unsere harte Arbeit hat Früchte getragen, die wir hoffentlich bald ernten können“, sagte Stefan Grote zufrieden. Pünktlich zur Jahresversammlung des Fördervereins für das Freibad Eschbachtal am Donnerstag konnte der Vorsitzende offiziell die gute Nachricht verkünden: „Der Rat hat heute Abend für die Investition in die Sanierung des Freibads gestimmt.“ Ein wichtiger Schritt in Richtung Umbau.

In den vergangenen Jahren war viel über den Erhalt des ältesten Binnenfreibads Deutschlands diskutiert worden. Große Teile der Einrichtung sind leicht erkennbar in die Jahre gekommen. Der Förderverein hatte sich stets für eine Sanierung ausgesprochen und eingesetzt. Und immer wieder kräftig Geld für das Bad und seinen Betrieb gesammelt.

Die Pläne sehen einen umfangreichen Umbau des Freibads vor, dazu gehören unter anderem ein neues Eingangsgebäude und eine Hausmeisterwohnung sowie ein neuer Fußgänger- und Radweg zum Freibad. Der Eschbach soll freigelegt und renaturiert werden, was auch dem Hochwasserschutz entgegenkommt.

Barrierefrei - und gleichzeitig geschützt vor Hochwasser

Hinzu kommt, dass die Becken um einen Meter angehoben werden sollen. Bei einem erneuten Hochwasser wäre das Freibad dadurch geschützt. Praktischer Nebeneffekt: Die Becken werden barrierefrei. Somit soll es Rollstuhlfahrern und Senioren zukünftig um einiges leichter gemacht werden.

Die Demontage des alten Freibads ist bereits für den Herbst geplant. Deshalb hat der Förderverein seine Veranstaltungen für die kommenden Jahre abgesagt. Insbesondere Hundeschwimmen, Schiffsparade und Eschtival werden einigen Remscheidern vermutlich fehlen. Stefan Grote blickt dagegen freudig auf die kommende Zeit. „Für den Verein wird das der entspannteste Herbst seit Jahren.“ Eine Wiedereröffnung des Bades ist derzeit für 2026 geplant, das werde man dann groß feiern, kündigt der Verein an. Konkrete Pläne gibt es bislang allerdings nicht.

Stefan Grote bleibt Vorsitzender

Stefan Grote, 60 Jahre, ist seit 25 Jahren 1. Vorsitzender des Vereins. So war es keine Überraschung, dass der Bürgermeister des Südbezirks von den Mitgliedern der Versammlung einstimmig wiedergewählt wurde. Ebenso wie der übrige Vorstand. „Vielleicht knacke ich ja noch die 30“, sagte Grote scherzhaft.