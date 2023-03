Vorsitzender Klaus Kreutzer nennt diverse Gründe für die Absage. Ein Aspekt spielt aber die größte Rolle.

Von Frank Michalczak

Remscheid. Auch nach dem Abflauen der Pandemie bleibt es beim Aus für zwei Großveranstaltungen in Lennep: Sowohl das traditionelle Osterfeuer als auch das Oktoberfest werden 2023 nicht unter der Regie des Verkehrs- und Fördervereins über die Bühne gehen. Dazu nennt der Vorsitzende Klaus Kreutzer diverse Gründe, wobei er einen Aspekt hervorhebt: „Mit mir als Vorsitzendem wird sich der Verein auf keine finanziellen Abenteuer einlassen.“

Genau dies befürchtet er für das Osterfeuer, das auf dem Kirmesplatz und später im Lenneper Bachtal stets Hunderte anlockte. Dahinter stecke ein erheblicher Aufwand, angefangen mit Gründonnerstag, wenn Helfer beginnen, das Holz zusammenzutragen. Zur Veranstaltung gesellten sich stets Musik, mit der dafür nötigen Technik, und nicht zuletzt Bier- und Imbisswagen.

Besucher verzehrten zu wenig an den Imbisswagen

Mit den Erlösen konnte der Verein zumindest einen Teil seiner Kosten refinanzieren. „Aber es hat sich im Laufe der Jahre gezeigt, dass sich immer mehr Besucher ihren Proviant selber mitbringen“, erklärt Kreutzer, für den ein Kartenverkauf nicht infrage kommt. „Wie sollten wir das denn auch kontrollieren?“

Für das Oktoberfest gingen hingegen die Tickets stets weg wie warme Semmeln. Bis zur Pandemie stiegen die Feiern auf der Robert-Schumacher-Straße, weil die vorherigen Veranstaltungsflächen den Vereinen wegen der Vorbereitungen für das Designer Outlet Center nicht mehr zur Verfügung standen. Dann kam Corona, so dass 2019 letztmals der Trubel zum Lenneper Bahnhof führte.

In diesem Jahr werden die Partypläne aus einem ganz anderen Grund nicht umgesetzt, erläutert Kreutzer. „Man bekommt derzeit deutschlandweit keine passenden Festzelte. Sie werden vielfach in der Flüchtlingsunterbringung eingesetzt. Andere Zelte sind für unser Fest schlicht überdimensioniert. Da müssen Sie schon ein Opernglas haben, um das Geschehen auf der Bühne verfolgen zu können“, berichtet Kreutzer, der ansonsten von erheblichen Kostensteigerungen spricht. Da sei es fraglich, ob sich noch so viele Menschen wie in der Vergangenheit den Spaß leisten könnten, der stets mit Livemusik, original bayerischem Bier und uriger Zeltatmosphäre verbunden war.

Während dieser Renner also weiterhin pausiert, hat Vereinschef Kreutzer mit Interesse zur Kenntnis genommen, dass die Outlet-Pläne in Lennep wieder aufflammen. „Es gibt ja zunächst einmal nur erste Entwürfe und Zeichnungen, die konkretisiert werden müssen.“

Kreutzer lobt die gewinnende und bodenständige Art, wie sich der interessierte Investor Philipp Dommermuth den Gästen bei der Lennep-Konferenz vorgestellt habe. „Und er will ja bei seinen Plänen Ideen aus Lennep aufgreifen“, erklärt Kreutzer, der einen Vorschlag in die weitere Debatte bringt. „Ein Outlet-Center ließe sich doch auch mit Wohnraum verknüpfen, indem auf den Geschäften Wohnungen entstehen.“ Denn dass diese benötigt werden, habe sich bei den Konferenzen erwiesen.

Traditionspflege

Der Verkehrs- und Förderverein veranstaltet in Lennep auch den Martinszug. Dieser steht laut Internetseite am 23. November auf dem Programm. Diese Tradition pflegte die Initiative auch schon 2022 wieder – nach zweijähriger Corona-Zwangspause.