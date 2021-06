Brandstiftung: Verdächtige schweigen weiter

Haftbefehl

Für zwei Verdächtige klickten die Handschellen. Sie müssen vorerst in Untersuchungshaft bleiben (Symbolfoto).

Nach dem Haftbefehl gegen die beiden Remscheider, die im Verdacht stehen, am Montagabend rund 90 Strohballen in der Ortschaft Birgden I nahe der Eschbachtalsperre in Brand gesetzt zu haben, schweigen die 21 und 66 Jahre alten Männer weiter.

„Ein Geständnis gibt es bislang nicht“, sagte Staatsanwalt Torsten Meyer am Mittwoch auf RGA-Anfrage. Er geht davon aus, dass die Tatverdächtigen sich in den nächsten Tagen zunächst mit ihren Anwälten beraten werden.

Ansonsten liefen die Ermittlungen aber weiter. „Der Schwerpunkt liegt natürlich darauf, ob die beiden Männer auch für die Brandserie der vergangenen Woche verantwortlich sind“, erklärte Meyer. Das Feuer in Birgden I war das achte binnen einer Woche gewesen. Unter anderem in Westhausen und Buchholzen hatte es gebrannt, aber auch in Solingen und Wermelskirchen. tk

