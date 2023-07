„Der wichtigste Schutz“ für Urlaubsreisen ins Ausland

Verbraucherzentrale rät zur Auslandskrankenversicherung, denn nur in EU-Ländern greift der normale Schutz der heimischen Krankenversicherung.

Remscheid. Das beliebtste Reiseziel der Deutschen ist weiterhin Deutschland. Doch wen es in den Ferien ins Ausland zieht, der sollte seinen Krankenversicherungsschutz nicht vergessen, rät die Verbraucherzentrale in Remscheid. Wer im Ausland erkrankt oder einen Unfall hat, müsse unter Umständen mit hohen Kosten rechnen, sagt Versicherungsexpertin Elke Weidenbach: „Vor allem wenn ein Rücktransport nötig ist, zahlt die gesetzliche Krankenkasse nicht. Deshalb ist die Auslandsreise-Krankenversicherung im Urlaub der wichtigste Schutz.“

Grundsätzlich sei es möglich, dass deutsche Krankenversicherungen auch im Ausland leisten, betont Weidenbach – allerdings mit einigen Einschränkungen. Private Krankenvollversicherungen zum Beispiel gelten in der Regel weltweit, ein möglicher Rücktransport nach Deutschland ist aber vielfach nicht abgedeckt.

In den meisten Ländern gilt die normale Krankenversicherung

Die Gesetzliche zahlt in allen EU-Ländern sowie in weiteren Staaten, mit denen es besondere Abkommen gibt, dazu gehören Norwegen, die Türkei und Großbritannien. Hier allerdings müssen die Patienten häufig in Vorleistung gehen, zudem werden nur die Kosten erstattet, die bei einer vergleichbaren Behandlung in Deutschland entstanden wären. Gerade bei Operationen kann die Differenz erheblich sein.

Entsprechend sei es ratsam, den Krankenversicherungsschutz vor Reisebeginn zu prüfen, sagt Elke Weidenbach. Manchmal bestehe schon eine Versicherung, zum Beispiel über eine Kreditkarte. Auch einige wenige gesetzliche Krankenversicherungen enthalten einen zusätzlichen Schutz im Ausland.

Welche Leistungen abgedeckt seine sollten

Ein Blick lohne sich auch auf die Leistungen der Verträge, so die Expertin. Die Versicherung sollte bei Krankheit oder Unfall die Kosten eines Arztbesuchs, einer sogenannten „ambulante Heilbehandlung”, übernehmen. Sowie ärztlich verordnete Arznei-, Verbands- und Heilmittel, Krankenhausaufenthalte einschließlich Krankenpflege, Unterkunft und Verpflegung. Zudem schmerzstillende Zahnbehandlungen sowie den Transport zum nächst erreichbaren Arzt oder Krankenhaus und zurück in die Unterkunft.

Für Familien sei darüber hinaus der Passus ratsam, dass der Aufenthalt einer Begleitperson bezahlt wird, wenn Kinder unter 18 Jahren ins Krankenhaus kommen. Auch eine Überführung im Todesfall oder die Bestattungskosten im Ausland sollten enthalten sein, dafür keine Selbstbeteiligung und keine festgelegte Obergrenze für Behandlungskosten.

Auslandskrankenversicherungen gibt es schon ab 10 Euro im Jahr

Eine besonders wichtige Leistung sei der Rücktransport nach Deutschland, so Weidenbach. Eine übliche Formulierung in der Beschreibung der Versicherer laute „medizinisch notwendiger und ärztlich angeordneter Rücktransport“, besser sei jedoch ein „medizinisch sinnvoller und vertretbarer Rücktransport“.

Auslandskrankenversicherungen gebe es ab etwa 10 Euro pro Jahr, heißt es von der Verbraucherzentrale. Familientarife kosten teilweise etwas mehr. Gültig sind die Tarife in der Regel ein Jahr, allerdings nur für vorübergehende Auslandsreisen von maximal 45 oder 60 Tagen. Für längere Auslandsaufenthalte, zum Beispiel Schüleraustausche, gibt es eigene, meist deutlich teurere Tarife. Die meisten Verträge verlängern sich automatisch um zwölf Monate, wenn sie nicht rechtzeitig gekündigt werden. Bei vielen Anbietern ist der Abschluss online möglich – sogar noch am Tag der Abreise. wey