Kommentar zum demografischen Wandel: Veränderung als Chance

Standpunkt von Stefan Prinz

Remscheid wird älter. Das darf aber nicht bedeuten, dass sich die Stadt in Zukunft ausschließlich auf Senioren einstellen sollte. Im Gegenteil. Gerade angesichts dieser Entwicklung ist es enorm wichtig, jungen Menschen Lust zum Leben in Remscheid zu machen. Eine Stadt, in der eine Altersgruppe deutlich dominiert, wird für alle anderen weniger lebenswert. Die Mischung zwischen den Generationen macht es.

Auf dem Weg dorthin gibt es viel Neues auszuprobieren: Zum Beispiel ein Wohnprojekt, in dem Studenten aus Wuppertal, Köln oder Düsseldorf kostenlos wohnen können, wenn sie sich stundenweise um die Senioren im gleichen Haus kümmern. Davon würden beide gleichermaßen profitieren. So etwas gibt es andernorts bereits. Aber noch nicht im Bergischen. Es wird höchste Zeit, den demografischen Wandel als Chance zu begreifen – und neue Akzente zu setzen.

Zahl der Einwohner ab 65 steigt deutlich