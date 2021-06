Vaillant legt bei Wärmepumpen und digitalen Produkten zu

Bilanz

Dr.-Ing. Norbert Schiedeck, Vorsitzender der Geschäftsführung, meldet gute Zahlen.

Heiz-, Lüftungs- und Klimatechnikspezialist steigert Umsatz und Ergebnis. Wachstumstreiber sind China und Türkei.

Die Vaillant Group blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2017 zurück. Sowohl bei den Umsatzerlösen als auch beim Betriebsergebnis (EBIT) konnte das Niveau des Vorjahres übertroffen werden. Das teilte der Remscheider Heiz-, Lüftungs- und Klimatechnikspezialist am Montag mit.

Im Jahresverlauf stiegen die Umsatzerlöse auf 2360 Millionen Euro und damit um rund 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bereinigt um Währungskurseffekte lag das Umsatzplus bei 8 Prozent. Das Betriebsergebnis (EBIT) belief sich auf 232 Millionen Euro, was einem Plus von rund 8 Prozent entspricht.

Intelligente Reglertechnologien steigen um mehr als 40 Prozent

Zur positiven Geschäftsentwicklung trugen der Ausbau des Wärmepumpengeschäfts, das Wachstum mit digitalen Produkten und Dienstleistungen sowie die Entwicklung in außereuropäischen Wachstumsmärkten bei. Der Start in das laufende Geschäftsjahr erfolgte mit einem deutlichen Umsatz- und Ergebnisplus im ersten Quartal 2018 ebenfalls positiv. „Insgesamt blicken wir auf ein operativ und strategisch erfolgreiches Geschäftsjahr 2017 zurück“, kommentiert Dr.-Ing. Norbert Schiedeck, der seit 1. Mai offiziell neuer Vorsitzender der Vaillant-Group-Geschäftsführung ist. Sehr positiv sei das Geschäft im Wachstumsmarkt China verlaufen, wo ein deutlicher Anstieg der Umsatzerlöse im zweistelligen Prozentbereich erzielt werden konnte. Auch in der Türkei, dem drittgrößten Markt der Vaillant Group, verzeichnete das Unternehmen ein deutliches Umsatzplus. In Zentraleuropa betrug das Umsatzwachstum auf 3 Prozent.

Neben der weiteren Internationalisierung forciert die Vaillant Group ihre Marktpräsenz im Produktsegment Wärmepumpen und mit Systemen auf der Basis erneuerbarer Energien. Hohe Priorität hatten auch digitale Produkte und Dienstleistungen.

Im Jahresverlauf hat die Vaillant Group den Absatz vernetzungsfähiger Produkte deutlich gesteigert sowie die Aktivitäten im Bereich datengetriebener Services und Geschäftsmodelle weiter intensiviert. Unter anderem lag das Absatzwachstum intelligenter Regler-Technologien mehr als 40 Prozent über dem Vorjahresniveau.