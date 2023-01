Unwetterwarnung: Es kommt noch viel mehr Regen

Deutscher Wetterdienst

Warnstufe Rot - Hochwasser, Erdrutsche, umgestürzte Bäume: Bis Freitagmittag sollten Bürger besonders aufpassen.

Für Remscheid, Radevormwald und Umgebung hat der Deutsche Wetterdienst eine amtliche Unwetterwarnung herausgegeben.

Bis Freitagmittag, 13 Uhr, sei „ergiebiger Dauerregen“ zu erwarten. Nach bisher schon 20 bis 35 Litern pro Quadratmetern kommen voraussichtlich nochmal 30 Liter pro Quadratmeter hinzu, so der DWD.

Gefährlich werden können infolge des Dauerregens unter anderem Hochwasser an Bächen und kleineren Flüssen sowie Überflutungen von Straßen. „Es können zum Beispiel Erdrutsche auftreten. Schließen Sie alle Fenster und Türen!“, warnt der Wetterdienst.

Hinzu kommen Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 km/h und 75 km/h - also Windstärke 8 bis 9 aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 85 km/h gerechnet werden. Das bedeutet zusätzlich zur Regen-Warnung eine Sturm-Warnung der Stufe gelb.

