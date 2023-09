Unterwegs in einer der schönsten bergischen Regionen

Die heutige Tour führt ins Eifgental. Diesmal geht es auf eine wunderbare Wanderstrecke zwischen Buchholzen und Eipringhausen – Sie wird aber mal andersrum erkundet.

Bergisches Land. Das Eifgental zählt zu den schönsten Wanderregionen des Bergischen Landes. Was, wenn man dort losläuft, aber genau in die entgegengesetzte Richtung? Dann lassen sich auf rund achteinhalb Kilometern zwischen Buchholzen, Wellerbusch und Eipringhausen ebenfalls spannende Entdeckungen machen. Um die Runde exakt nachzuwandern bietet sich die gpx-Datei an.

Vom Wanderparkplatz überqueren wir zunächst den Eifgenbach. Wir halten uns aber sofort links, überqueren die Hauptstraße Eifgen, biegen dahinter in einen Radwanderweg ein und verlassen diesen nach wenigen Schritten, um halblinks einen felsigen Anstieg zu überwinden.

+ Ab und zu geht es über wildere Pfade, . . . © Christopher Jonas

Der bringt uns auf einen verwunschenen Pfad, der sich parallel zum Wirtsmühlenbach sanft den Berg hinaufschlängelt. Nach rund einem Kilometer, unterhalb eines abgezäunten Wohngebietes, biegen wir rechts ab und folgen dem Pfad, nun Wanderweg A1, leicht abschüssig durch den Wald. Parallel dazu verläuft ein Pferdeweg, Reiterinnen und Reiter können hier also auch unterwegs sein. Wir kreuzen eine Radtrasse, und nach gut zwei Kilometern geht es an einer Anhöhe nur noch scharf rechts oder links. Wir biegen rechts ab und laufen nun am Hochwasserrückhaltebecken des Hufer Baches entlang.

Und plötzlich stehen wir im „Weltdorf“

An einem sonnigen Sommertag nach längerer Trockenheit ist dieses leer, im Herbst und Winter kann das anders aussehen, daher darf der Staubereich nicht betreten werden. Über den Weg selbst lässt sich die Anlage samt grasbewachsenem Staudamm aber überqueren. So erreichen wir die Ortschaft Kallenberg.

Wir biegen zunächst links und dann rechts ab und gelangen auf einen breiten, wenig befahrenen Asphaltweg, der direkt zur Hauptstraße in Buchholzen führt, das sich augenzwinkernd selbst als „Weltdorf“ bezeichnet. Selbst das offizielle städtische Ortsschild ist dementsprechend ergänzt. Mit gut 340 Metern über NN haben wir oberhalb des Ortskerns von Buchholzen auch den höchsten Punkt der Wanderung erreicht, übrigens fünf Meter unterhalb von Wermelskirchens höchstem Punkt. Der liegt links von uns auf dem Rattenberg, wo sich einst das beliebte Restaurant „Zur Rattenburg“ befand.

Wir queren die Hauptstraße und biegen in einen breiten Forstweg ein. Hier lässt sich gut erkennen, wie rechts der Wald neu aufgeforstet wird, während sich direkt vor uns gut erhaltener alter Baumbestand erstreckt. Nicht nur das: Wir laufen direkt durch das Quellgebiet des Eifgenbaches, dem wir bis kurz vor Buchholzen folgen.

Jetzt wird ein wenig abenteuerlich. Nach rund vier Kilometern Strecke wird der Weg, nun durch ein X gekennzeichnet, wieder schmaler und etwas anspruchsvoller, und im weiteren Verlauf liegt eine große alte Buche quer auf dem Pfad. Wer geschickt ist, klettert durch die liegenden Äste, der Baum lässt sich aber auch umlaufen. Lohn der Mühen ist ein wunderschönes Teilstück über eine Talwiese. Kurz danach zweimal rechts abbiegen, dem nun wieder breiteren Weg folgen, den Eifgenbach überqueren – was wir später in Eipringhausen noch einmal machen werden –, und wir erreichen Buchholzen.

Wo einst rund um den Kanonenofen gefeiert wurde

Einst wurde hier im Ortskern im Restaurant „Zur Buche“ samt Festsaal, Bühne, dem Kanonenofen und großem Außengelände regelmäßig gefeiert. Gut speisen und auch übernachten lässt sich heute wenige hundert Meter weiter im benachbarten Süppelbach – im Landhaus Spatzenhof.

+ . . . die der Wanderung eine mittlere Schwierigkeit verleihen, . . . © Christopher Jonas

Wir biegen in Buchholzen links ab und folgen kurz der Hauptstraße, ehe wir am Ortsausgang rechts auf den Radweg Richtung Altenberg einbiegen. Durch ein Waldstück erreichen wir Wellerbusch, wo die Lebenshilfe mitten in der Natur eine integrative Kindertagesstätte betreibt.

Sanft talwärts geht es an der Kuhler Heide vorbei

Direkt dahinter verlassen wir den Radweg, der links in einem großen Bogen durch Well führt, und laufen sanft talwärts Richtung Eipringhausen – vorbei an der Kuhler Heide, wo unter anderem das mehrtägige Sommer-Musikfestival „Youthnited“ ausgetragen wird.

Hinter der Kuhler Heide erreichen wir über die Wellerstraße nach knapp sieben Kilometern mit Eipringhausen die letzte Ortschaft auf dieser Rundwanderung. An der evangelischen Kirche vorbei geht es zur Hauptstraße, die wir überqueren und in die nächste Seitenstraße einbiegen.

Zum Finale ein grandioser Ausblick aufs Tal

+ . . . aber es lohnt sich, wenn solche tolle Blicke für Belohnung sorgen. © Christopher Jonas

Hinter einem Biohof erreichen wir auf einer Anhöhe den Wald und biegen scharf nach rechts auf einen wunderschönen Panoramaweg ab, von dem wir, im Sommer begleitet von einem gigantischen Grillenkonzert, noch einmal über Eipringhausen und aufs gesamte Tal blicken. Das Eifgental ist jetzt nicht mehr weit: Wir folgen dem Pfad und laufen im Zick-Zack-Kurs zurück Richtung Wanderparkplatz.

Mit dem RGA wandern

Die Tour

Dauer: ca.1,5 bis 2 Stunden

Länge: 8,5 Kilometer

Einkehren: Landhaus Spatzenhof; Haus Eifgen

Parken: Wanderparkplatz im Eifgenbachtal

Hinweise zur Tour: Abenteuerliche Pfade und Wegeführung erfordern festes Schuhwerk. Nicht kinderwagengeeignet.

