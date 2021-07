TBR unterstützen Remscheid mit 6,5 Millionen Euro

Städtischer Haushalt

+ © Michael Sieber (Archivfoto) Michael Zirngiebl erklärte im Betriebsausschuss, dass die Wohnkosten in Remscheid vergleichsweise niedrig sind. © Michael Sieber (Archivfoto)

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Thomas Wintgen schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Thomas Wintgen schließen

Konsolidierungsbeitrag: Betriebsausschuss empfiehlt Gebührenpaket ohne Gegenstimme.

Von Thomas Wintgen

Die Technischen Betriebe Remscheid (TBR) werden 2019 voraussichtlich 6,5 Millionen Euro als Konsolidierungsbeitrag an den städtischen Haushalt überweisen. Betriebsleiter Michael Zirngiebl erwähnte im TBR-Betriebsausschuss bei der Vorstellung des Wirtschaftsplans, dass der Stadtkämmerer erstmals seit Bestehen der TBR nicht die Anhebung des Konsolidierungsbeitrags gefordert habe.

Die TBR hätten bislang 24 Millionen Euro zur Konsolidierung der städtischen Finanzen beigetragen – 11,5 Mio. seien bis ins jahr 2021 noch zu leisten. Die TBR trügen zurzeit 63 Prozent der Beiträge, die verschiedene Institutionen an die Stadt Remscheid überweisen – unter anderem die Stadtwerke oder der Lokalfunk.

Mit Blick auf die anderen sehe er bei der Stadtsparkasse „noch viel Luft nach oben“. „Wir lassen auch“, so Zirngiebl, „der Wohnungsaktiengesellschaft Gewag den Vortritt. Da geht noch was.“ Allein für die Tarifsteigerungen der TBR-Beschäftigten „hätten wir zwei Millionen Euro mehr haben müssen“, aber nicht dafür in der Bilanz angesetzt.

Die „Wirtschaftswoche“ veröffentlichte gerade ein Ranking deutscher Großstädte mit Gebührenbelastungen und Wohnkosten. Remscheid liege mit Heilbronn quasi an der Spitze, das heißt die Kosten für das Wohnen „sind hier eigentlich sehr niedrig – in Köln zum Beispiel doppelt so hoch“, erläuterte TBR-Chef Michael Zirngiebl. Dies sei eine ähnlich starke Marke wie die hohen Grünanteile im Remscheider Stadtgebiet und die Naturnähe. Der durchschnittliche Gebührenanstieg in Remscheid um knapp zehn Euro im Jahr für die Musterfamilie könne sich im Vergleich der bergischen Großstädte gut sehen lassen, sagte Zirngiebl.

In Solingen steigen die Gebühren um 35 Euro, in Wuppertal so wie hier – wobei die Musterfamilie aber dort fast 300 Euro mehr zahlt; in Radevormwald steigen die Gebühren im kommenden Jahr um 53 Euro. Michael Zirngiebls Fazit: „Wir machen für die Bürger in Remscheid einen ganz guten Job.“

Technische Betriebe denken über einen Tierfriedhof nach

Der Betriebsausschuss verabschiedete das Gebührenpaket ohne eine Gegenstimme. Gottfried Meyer (Linke) enthielt sich, weil die Gebühren ohne den hohen Konsolidierungsbeitrag vermutlich gar nicht steigen müssten. Zirngiebl dazu: Ohne Konsolidierungsbeitrag wäre aber „manche Idee der Linken nicht finanzierbar“ gewesen. Er versprach: „Wir finanzieren damit nicht das DOC.“ York Edelhoff (SPD) merkte an: „Wir sitzen doch in einem Boot.“

Zum Stichwort Friedhofsgebühren hatte Ilona Kunze-Sill (SPD) angeregt, bei den großen Freiflächen auf dem Friedhof Bliedinghausen über einen separaten Bereich als Tierfriedhof nachzudenken. Zirngiebl: „Das haben wir in der Pipeline. Das befriedigt Bedürfnisse und generiert Einnahmen.“ Er halte das für einen spannenden Ansatz; die Nachfrage sei da.