Unterkunft ist ab 12. Juni bezugsfertig

Bis zu 50 Flüchtlinge finden im ehemaligen Fitnessstudio an der Königstraße ein neues Zuhause.

Von Daniel Dresen

An einigen Stellen hapert es noch in der neuen Flüchtlingsunterkunft an der Königstraße 159. Deshalb kann der geplante Bezugstermin 1. Juni auch nicht gehalten werden. „Noch sind einige technische Dinge in der Unterkunft nicht zu 100 Prozent fertig. Die Brandmeldeanlage hakt beispielsweise im Moment noch etwas“, sagte Daniela Krein, Geschäftsführerin des Betreuungsvereins BAF, bei der Ortsbegehung mit Anwohnern sowie Vertretern von Politik, Polizei und Feuerwehr. Ab dem 12. Juni sollen die Räume des ehemaligen Fitnessstudios „Prinzess“ bis zu 50 geflüchteten Menschen ein Zuhause bieten. Teilweise werden Flüchtlinge aus älteren Remscheider Unterkünften in die Königstraße umziehen.

Die Stadt rechnet aber auch mit weiteren Flüchtlingszuteilungen durch die Bezirksregierung. OB Burkhard Mast-Weisz begrüßte die anwesenden Anwohner, entschuldigte sich aber auch dafür, dass offensichtlich nicht alle Anwohner der Königstraße erreicht wurden. Während der Ortsbegehung verschafften sich Nachbarn wie Cornelia Sieckendieck einen Eindruck von der neuen Unterkunft in der Königstraße.

Umbaumaßnahmen im alten Studio kosteten über 300 000 Euro

„Ich wollte mal schauen, wie die Räume eingerichtet sind. Ich war früher Mitglied hier im Fitnessstudio und konnte mir gar nicht vorstellen, wie das nun ausschaut“, erklärte Sieckendieck. Sie habe keinerlei Bedenken gegenüber den neuen Nachbarn. Sie sei bloß neugierig.

Die in weißer Farbe gestrichenen Vierbettzimmer mit Fensterblick auf Cronenberg wirken sehr freundlich. Über 300 000 Euro kosteten die Umbauarbeiten in der über 700 Quadratmeter großen Unterkunft, verriet Andreas Engels, Geschäftsführer des Gebäudeeigners Industriehof Lüttringhausen. „Für die Unterkunft musste ein Brandschutzkonzept erstellt werden. Es musste eine Fluchttreppe im Obergeschoss eingerichtet werden. Aufgrund neuer Fluchtwege mussten Türrichtungen geändert werden“, zählte Engels die Kostenpunkte auf. Insgesamt vier Hausmeister kümmern sich 365 Tage, 24 Stunden um die Bewohner und sind auch Ansprechpartner für Fragen aus der Nachbarschaft.