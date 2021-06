Untere Alleestraße liegt den Bürgern am Herzen

Treffen mit OB

+ © Roland Keusch Die Tristesse der Unteren Alleestraße brannte auch den Besuchern des Bürgerdialogs mit OB Burkhard Mast-Weisz unter den Nägeln. © Roland Keusch

30 Remscheider kamen ins Seniorenbüro zum Treffen mit OB Burkhard Mast-Weisz.

Von Peter Klohs

Einmal im Monat lädt Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz zur Bürgersprechstunde ein. So auch am Dienstagnachmittag. Gut 30 Interessierte hatten sich im Seniorenbüro, Markt 3, eingefunden, um mit dem Stadtoberhaupt sprechen zu können. Mast-Weisz war nicht alleine gekommen und hatte Barbara Reul-Nocke, die der OB als „Beigeordnete für so Vieles“ vorstellte, und Andrea Eles mitgebracht, die das Beschwerde-Management der Stadt leitet. Bezirksbürgermeister Otto Mähler gesellte sich neben einigen Mitgliedern des Stadtrates dazu.

Der Oberbürgermeister bezog sich zu Anfang auf das Seniorenbüro und nannte die Schaffung dieser Anlaufstelle für Senioren eine „tolle Idee“, die auch sehr gut genutzt werde. Annette Mores, Senioren- und Behindertenbeauftragte der Stadt, bestätigte das.

Im Gespräch mit den Besuchern ergaben sich einige Kernthemen, die den Anwesenden auf der Seele lagen. Ein Thema war die mangelnde Sauberkeit in der Stadt. Verdreckte Treppenaufgänge in Parkhäusern, die direkte Umgebung des Vaßbender-Saals sowie die untere Alleestraße wurden angesprochen. Burkhard Mast-Weisz gestand zu, dass die Stadt an einigen Stellen diesbezüglich ein Problem habe und versprach, nachdrücklich, auf Verbesserung hinzuwirken. „Zu einer Großstadt gehören auch Junkies“, sagte der OB, „und denen müssen wir auch einen sicheren Ort geben. Das ist nicht einfach. Vielleicht brauchen wir ein neues Jugend-Café als wichtige Anlaufstelle.“

OB kritisiert die Real-Geschäftsführung

Den Tatbestand, dass an der unteren Alleestraße vor allem im Bereich der Imbissbuden keine Mülleimer stehen, nahm Mast-Weisz gerne auf und versprach, wie auch zu allen anderen Wortbeiträgen, eine persönliche Antwort.

Das Allee-Center wurde ebenso angesprochen. „Ja“, gab der Oberbürgermeister zu, „wir haben dort einige Leerstände. Ein weiterer wird hinzukommen, mit Real, der Ende des Jahres aus dem Center verschwinden.“ Er übte Kritik an der Geschäftsführung des Discounters, die, so der OB, schon vor Jahren deutlich hätte investieren müssen. „Nun hängen 96 Mitarbeiter in der Luft und wissen nicht, wie es für sie weitergeht. Wie ich weiß, möchte Centermanager Nelson Vlijt dort wieder einen Lebensmittelladen integrieren. Die Gespräche dazu sind jedoch noch nicht abgeschlossen.“

Schade, so der OB, dass das DOC Ende 2020 noch nicht eröffnen kann. Da böte sich eine gute Gelegenheit, den 96 Real-Mitarbeitern einen neuen Arbeitsplatz anzubieten. Die Anregung, den Durchgang vom Allee-Center zum Teo Otto Theater besser zu beleuchten, will Mast-Weisz kurzfristig dem Stadtrat vorlegen. Weggeschnippte Zigarettenkippen, die mangelnde Zusammenarbeit der Stadt mit der Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG), um 4 Uhr in der Frühe tätige Kehrmaschinen, das Röntgenjahr sowie das Verhältnis Senioren und Jugendliche waren weitere Themen.

Gegen Ende der Veranstaltung ergaben sich auch einige sehr positive Meldungen. So wussten einige zu berichten, dass es mit der Sauberkeit auf der Alleestraße schon besser geworden sei. Nach 70 intensiven Minuten verabschiedete sich der Oberbürgermeister.