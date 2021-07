Untere Allee: Lenneper baut ein Theater

Investor

Nicht nur Leo Schönhals plant Großes am Remscheider Markt. Dr. Volker Schatz will Kabarettisten auftreten lassen.

Von Axel Richter

Vor einer Woche überraschte der Immobilieneigentümer Leonhard „Leo“ Schönhals mit millionenschweren Neubauplänen für die untere Alleestraße. Jetzt gibt es noch einen Investor, der am Markt Großes vor hat. Dr. Volker Schatz, Geschäftsführer der Schatz AG in Lennep, möchte in einer Gewerbehalle über dem Restaurant „Zum Landsknecht“ eine Kleinkunstbühne für bis zu 100 Zuschauer einrichten. „Wir machen aus dem Markt ein neues Kulturzentrum“, sagt der 58-Jährige.

Den Zustand der fixen Idee habe sein Plan längst hinter sich gelassen, erklärt der Unternehmer aus Lennep: „Ich habe die Immobilie gekauft, der Architekt sitzt über den Plänen, die Stadt sieht alles positiv“, sagt Dr. Volker Schatz. In der zweiten Jahreshälfte möchte er das neue kleine Theater in der Elberfelder Straße eröffnen. Der Wuppertaler Kabarettist Jürgen H. Scheugenpflug, ein Freund des Lenneper Unternehmers mit einem Faible für die Kleinkunst, soll als erster auf der Bühne stehen.

„Was für die Klosterkirche zu klein ist, kann in Remscheid auftreten.“

Dr. Volker Schatz

+ Dirk Kakow von Tabak & Co: „Ich kenne Leo Schönhals seit 32 Jahren. Dass er jetzt hier etwas machen will, ist für mich die einzige Chance, die die untere Allee überhaupt noch hat. Vonseiten der Politik kommt nichts – manchmal habe ich das Gefühl, da geht es nur noch um Machtkämpfe zwischen CDU und SPD. Wenn das klappt und eine Brücke zwischen Allee-Center und Markt entsteht, ist das mehr als positiv. Sonst hat die untere Allee keine Chance.“ © Lara Hunt

Auf der unteren Allee könnte damit ein neuer Publikumsmagnet entstehen, der mit einer neuen Galerie, die die Stadt mit dem Förderverein Pro Arte in den Räumen des Radiogeschäftes Kappen plant, sein Pendant finden könnte. Zudem: Mit Anna Winkels, Managerin der Klosterkirche in Lennep, steht der Investor bereits in Kontakt. Der gemeinsame Plan: „Was für den Minoritensaal der Klosterkirche zu klein ist, kann in Remscheid auftreten“, sagt Schatz. Außerdem: Mit dem Landsknecht im Erdgeschoss will der kleinkunstbegeisterte Immobilienbesitzer eng kooperieren. Dort sollen die Theatergänger nach der Vorstellung den Abend bei einem guten Essen oder einem Glas Wein ausklingen lassen. Dafür soll es eine eigene Karte und verlängerte Öffnungszeiten geben.

Auch die Center-Chefin wünscht sich eine Straße zum Flanieren

Bei Ralf Wieber, Vorsitzender der Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Alleestraße, rennt der Lenneper mit seinen Plänen offene Türen ein. „Es passiert etwas auf der Alleestraße“, freut sich der Mann, der sich mit der Vereinigung von Immobilieneigentümern und Allee-Anliegern eine Belebung der Einkaufsmeile einsetzt.

+ Harro Schmidt von Gottlieb Schmidt: „Bereits vor dem Bau des Allee-Centers gab es die Idee einer ,Knochenlösung’. Es hieß, die Alleestraße brauche attraktive Pole an beiden Seiten, um belebt zu bleiben. Es gab Pläne, die dann aber wieder für unfinanzierbar erklärt und gestrichen wurden. Leo Schönhals hat da eine tolle Idee. Aber ich werde erst mal abwarten. Aus meiner Erfahrung braucht so etwas in Remscheid sehr viel Geduld. “ © Roland Keusch

Auch Andrea Schwenke, seit Oktober vergangenen Jahres Managerin des Allee-Centers, freut sich. „Kunst, Theater können helfen, die Allee wieder zu dem zu machen, was sie einmal war.“ Wenn die Pläne von Leo Schönhals für ein neues Einkaufscenter dazu beitragen, soll ihr das nur recht sein. Die Konkurrenz fürchtet die Center-Chefin nicht. Im Gegenteil wünscht sie sich ein attraktives Umfeld. Und damit eine Straße, „auf der man schön flanieren kann“.

Ähnlich äußert sich Alexander Lampe, Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung in der CDU: „Die untere Alleestraße braucht dringend eine Belebung. Nur Döner-Shops und Ein-Euro-Läden tun ihr nicht gut. Wenn sich einer traut, dort etwas zu entwickeln, ist das gut.“

Mut hat Dr. Volker Schatz. Wobei, daraus macht er keinen Hehl. Wie Leo Schönhals, den er gut kennt, hat er sein Geld verdient. 25 Jahre führte der Lenneper die Geschäfte der Schatz-Gruppe an der Kölner Straße. Jetzt hat er das Unternehmen verkauft. Denn: „Es gibt noch ein Leben nach dem Berufsleben“, sagt Dr. Volker Schatz.

+ Michael O. Ruepp von der Adler Apotheke: „Unsere Apotheke gibt es hier schon seit 1734, das ist etwas Besonderes, und der Standort ist uns sehr wichtig. Dazu gehören natürlich auch der Markt und die Stadtkirche als ältester Teil Remscheids. Wenn Herr Schönhals sagt, dass hier wieder Leben rein muss, ist das ein absolut positives Zeichen. Wir brauchen hier neue Visionen, und durch den Ansatz setzt man sich jetzt damit auseinander." © Lara Hunt

Bis Ende des Jahres will der 58-Jährige noch als Geschäftsführer arbeiten, dann sich ganz seinem Hobby – dem Kabarett und der Kleinkunst – widmen. Und an der unteren Allee seine eigene Bühne bauen. „Ich kenne noch die Zeit, da fand an der unteren Allee das gesellschaftliche Leben statt“, erzählt der Remscheider. Jetzt will er die Einkaufsmeile ein Stück weit an alte Zeiten anknüpfen lassen. „Ich freue mich einfach, etwas für Remscheid tun zu können.“