Unser Paradies hat sich in eine riesige Baustelle verwandelt

RGA-Redakteur Gunnar Freudenberg erzählt vom Leben mit seinen Söhnen Hannes (7) und Michel (4).

Drei Jahre lang stand uns ein wahrer Garten Eden zur Verfügung. Drei Jahre lang durften wir das angrenzende Grundstück unserer ehemaligen Vermieter mitbenutzen. Drei Jahre lang war für Hannes, Michel und unsere Nachbarskinder von oben, Mila und Nora, genug Platz für das Trampolin, den Sandkasten, das Gewächshaus, die Fußballtore, das Klettergerüst und den Swimmingpool.

Vorbei! Zwar hat uns niemand vertrieben, aber leider hat sich unser irdisches Paradies in eine große Baustelle verwandelt. Hier wird jetzt entrümpelt, entkernt und bald auch neu gebaut. Wo bis zum Herbst noch der Pool stand, türmt sich ein meterhoher Müllberg. Wo sonst gegrillt wurde, steht nun ein riesiger Container.

+ „Mein Leben als Papa“ gibt es als Buch für 12,90 Euro in der RGA-Geschäftsstelle, im Handel und im Internet: bergisch-bestes.de. © Verlag

Und wie reagierten Hannes und Michel auf diese Veränderungen? Zunächst einmal traurig und auch ein bisschen wütend. „Haben wir dann bald gar keinen Garten mehr?“, fragte Hannes verunsichert nach. Und so sehr wir auch versuchten, ihn zu besänftigen, war für ihn alles erst wieder in Ordnung, als auch er Einblick in die Baupläne erhielt. Denn: Das große Rasenstück, auf dem Hannes schon unzählige Paraden, Michel verdammt viele Grätschen und mir die einen oder anderen Traumtore geglückt sind, bleibt uns zum Fußballspielen erhalten. Puh!

Inzwischen ist die Baustelle für die Jungs richtig interessant geworden. Direkt nach dem Aufstehen setzen sie sich auf die Fensterbank und beobachten gespannt, ob es der Lkw mit dem Container um die Ecke schafft. Echte Millimeterarbeit. Kontakt zu den hart arbeitenden Männern haben sie auch schon aufgenommen. Als am Nachmittag alte Heizkörper aus der zweiten Etage in den Container fliegen, wird jeder Treffer von Hannes und Michel bejubelt wie in einem Fußballstadion.

Alle Folgen von Mein Leben als Papa

Unter dem Motto „Eltern haften für ihre Kinder“ gibt es eine Menge zu entdecken auf diesem Baustellen-Abenteuerspielplatz. Nie zuvor gekannte Kellerräume und -gänge zum Beispiel. Oder den zehn Meter langen Swimmingpool der ehemaligen Vermieter, der nun nicht mehr von einer Abdeckung umspannt ist und sich mit Regenwasser gefüllt hat. Zwar fällt der Fußball da nun öfter mal rein, aber dafür kann das ferngesteuerte Speedboot hier bestens seine Kreise ziehen. Man muss aus allem eben das Beste machen!

So wie Michel, der die Idee hatte, das im letzten Jahr gewonnene Saatgut diesmal einfach in der Küche zu pflanzen, weil das Gewächshaus nicht mehr steht. Schon erstaunlich, wie schnell Bohne, Kürbis, Radieschen und Tomate an neuem Ort zu sprießen beginnen. Unseren Garten Eden lassen wir uns eben von so einer Baustelle nicht nehmen.