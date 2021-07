Uni-Vortrag: Warme Füße sorgen für guten Schlaf

Auftaktvorlesung

+ © Roland Keusch Prof. Dr. Stefan Diestel ist Wirtschaftspsychologe und weiß um die Bedeutung des Schlafes für die Leistungsfähigkeit der Menschen. Am Donnerstagabend sprach er auf Einladung des Remscheider General-Anzeigers in der Lenneper Klosterkirche. © Roland Keusch

Professor. Dr. Stefan Diestel gab in Lennep die Auftaktvorlesung zum RGA-Uni-Semester 2020.

Von Stefan Prinz und Axel Richter

Remscheid. Ans Einschlafen hat am Donnerstagabend in der Lenneper Klosterkirche ganz sicher niemand gedacht: Denn Professor Dr. Stefan Diestel von der Bergischen Universität Wuppertal präsentierte viel Wissenswertes zum Thema Schlaf und zeigte ganz praktisch auf, welche Einflüsse der tägliche Schlaf auf unsere berufliche Leistungsfähigkeit und psychische Gesundheit nimmt.

Der Wissenschaftler, Lehrstuhlinhaber für Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie, gab damit die Auftaktvorlesung zur gemeinsamen Vortragsreihe von Bergischer Uni und Remscheider General-Anzeiger. Im 43. Jahr laden die beiden Partner dazu ein und präsentieren vier spannende Themen von allgemeinem Interesse im Licht der Wissenschaft.

Die Fakten: Rund die Hälfte der Bevölkerung schläft schlecht. Doch Schlafmangel beeinträchtigt die Leistungsfähigkeit erheblich und wirkt übrigens wie übermäßiger Alkoholkonsum: „24 Stunden Schlafentzug entsprechen einem Blutalkoholwert von einem Promille“, erklärte der Wissenschaftler.

Der Professor räumte auch mit manchem Irrglauben auf: „Man kann weder vorschlafen, noch Schlaf nachholen.“ Denn ein gesunder Schlaf dauere rund sieben Stunden und wichtige Schlafphasen werden erst nach einiger Zeit erreicht. Auch lasse sich mit einem Mittagsschläfchen der Schlafmangel aus der Nacht nicht kompensieren.

Ab einem Lebensalter von etwa 50 Jahren vermindere sich die Schlafdauer zum Teil ganz erheblich. Und oftmals stehe dieser wenige Schlaf dann auch noch mit ständigem Aufwachen und Problemen beim Einschlafen in Verbindung. Der Professor mahnte deshalb zur Vorsicht bei Schlaftabletten. Diese beeinträchtigten die Tiefe und die Regeneration eines gesunden Schlafes erheblich.

Auf der anderen Seite sei die Wirkung von Wachmachern nicht zu überschätzen. „Mit Kaffee oder Energydrinks können Sie versäumten Schlaf nicht ausgleichen.“ In dem Zusammenhang übte der Wissenschaftler deutliche Kritik an Unternehmen, die ihre Mitarbeiter im intensiven Schichtdienst arbeiten lassen. „Das ist eine Katastrophe für den Körper. Sie sehen es den Menschen später an. Die sehen zehn Jahre älter aus als sie tatsächlich sind.“

Wahres Gift für einen gesunden Schlaf sei zudem die Nutzung von Smartphone oder Fernsehen im Bett. Denn wer dann anschließend das Gerät ausschaltet, der habe wegen des künstlichen Lichtes Probleme mit dem Einschlafen. Seine Tipps für eine erholsame Nacht: „Vermeiden Sie Alkohol und Nikotin am Abend. „Ratsam sei es, gesunde und leichte Kost zu essen und im Bett „die Füße warm und den Kopf kühl zu halten“. Dann steige die Chance auf einen Start in einen leistungsstarken Tag.

Wer den Vortrag nachlesen möchte, kann ihn kostenlos per E-Mail anfordern: calina@wiwi.uni-wuppertal.de