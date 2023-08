Königstraße: Unfall mit Roller - zwei Verletzte

Polizei

+ © Axel Richter (Symbol) Beim Abbiegen kam es zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Roller. © Axel Richter (Symbol)

Stau im Berufsverkehr am Freitagmorgen: Zeitweise Sperrung auf der Königstraße in Richtung Hasten.

Remscheid. Auf der Hauptverkehrsachse durch Hasten - an der Ecke Königstraße/Hastener Straße - sind bei einem Unfall am Freitagmorgen zwei Menschen leicht verletzt worden. Die beiden waren auf einem Roller auf der Hastener Straße in Richtung Zentrum unterwegs.

Zeitgleich wollte gegen 6.30 Uhr ein Autofahrer von der Königstraße nach links auf die Hastener Straße einbiegen. Auto und Roller kollidierten auf der Kreuzung.

Nach Angaben der Polizei saßen zwei Personen auf dem Roller. Beide wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden zur Behandlung ins Sana-Klinikum gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens macht die Polizei noch keine Angaben.

Die Königstraße war zeitweise geradeaus in Richtung Hammesberger Straße und nach links in Richtung Zentrum nicht befahrbar. Die Polizei regelte den Verkehr. mj

Weitere Meldungen aus dem Bereich Blaulicht hier.