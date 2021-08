Unfall: A 1 eine Stunde voll gesperrt

Autobahn

Die unangenehm tiefstehende Sonne, in die Autofahrer auf der A1, Richtung Köln, hinter der Kuppe an der Ausfahrt Ronsdorf/Lüttringhausen bisweilen morgens blicken, sorgte am Donnerstag um kurz vor 9 Uhr für einen Zusammenstoß zweier Fahrzeuge.

Dabei verletzte sich einer der Beteiligten, ein Dortmunder so schwer, dass er ins Sana-Klinikum gebracht werden musste. Der Fahrer des anderen Pkws, eines Kia, erlitt leichte Blessuren.

Der Einsatz der Polizei begann um 8.51 Uhr. Zeitweilig wurde die Autobahn 1 kurz hinter der Anschlussstelle voll gesperrt. Auch die Feuerwehr rückte an. Um 9.37 Uhr wurden von der Autobahnpolizei zwei Streifen wieder freigegeben, ab 10 Uhr rollte der Morgenverkehr uneingeschränkt und störungsfrei. AWe

