Unfall: 89-jähriger BMW-Fahrer kommt von der Straße ab

Remscheid. Ein 89-jähriger Wuppertaler verunglückte Samstag auf der Ronsdorfer Straße in Lenhartzhammer. Gegen 9.53 Uhr kam der ältere Herr in Richtung Remscheid mit seinem BMW rechts von der Fahrbahn kam und fuhr in die Böschung fuhr. Der 89-Jährige wurde leicht verletzt, der Sachschaden war gering, sein BMW aber nicht mehr fahrbereit. AWe