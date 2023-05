Unfall: 31-Jähriger fährt Mädchen an

Polizei

Der Vorfall ereignete sich auf der Honsberger Straße. Die 10-Jährige wurde schwer verletzt.

Remscheid. Am Samstag fuhr ein 31-Jähriger Mercedes-Fahrer ein 10-jähriges Mädchen an. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Der Autofahrer fuhr auf der Honsberger Straße, als er auf Höhe der Bushaltestelle Thomasstraße einen haltenden Bus, der in die entgegengesetzte Fahrtrichtung unterwegs war, passierte. Als das Mädchen hinter dem Bus auf die Straße trat, konnte der Mann nicht mehr rechtzeitig bremsen. Laut Polizei war er nicht mit angepasster Geschwindigkeit unterwegs.

Bei dem Zusammenstoß verletzte sich das Mädchen schwer und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.

