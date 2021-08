Unbekannter verbreitet Angst im Ämterhaus

Gewaltpräventionskonzept gefordert

+ © Roland Keusch Immer wieder werden Mitarbeiter im Ämterhaus bedroht. In dieser Woche sorgte ein unbekannter Besucher für Angst und Schrecken. © Roland Keusch

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Frank Michalczak schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Frank Michalczak schließen

Mitarbeiterin der Führerscheinstelle wurde bedroht. Gewerkschaft fordert Konzept zur Gewaltprävention.

Von Frank Michalczak

+ Standpunkt von Thomas Wintgen

In der Führerscheinstelle des Ämterhauses ist es am Dienstag zu einer massiven Bedrohung einer Mitarbeiterin gekommen, bestätigt die zuständige Rechtsdezernentin Barbara Reul-Nocke. Der Unbekannte war ohne Termin erschienen und wollte sich für einen Bekannten einsetzen, der den Führerschein abgeben muss. Dabei habe er der Mitarbeiterin dringend ans Herz gelegt, das Verfahren einzustellen. „Ansonsten drohte er mit dem Besuch einer Rockergruppe. Erschreckend war die abgeklärte Weise, mit der er die Botschaft übermittelte – und das vor Zeugen“, schildert Barbara Reul-Nocke den Vorfall. Die Mitarbeiterin habe besonnen gehandelt und den Ordner eines privaten Sicherheitsdienstes alarmiert, der aber auch nicht verhindern konnte, dass der Mann seine Drohung aussprach. Der Mann verließ alsdann wortlos die Anlaufstelle im Ämterhaus.

Die Gewerkschaft Komba nimmt das Ganze zum Anlass, von der Stadtverwaltung ein Gewaltpräventionskonzept zu fordern. „Bereits mehrfach hat es in der Vergangenheit Bedrohungssituationen gegeben“, erklärt der Vorsitzende des Ortsverbands, Josef Köster. Dass ein Sicherheitsdienst im Ämterhaus eingesetzt wird, sei ein erster Schritt. „Aber diese Einzelmaßnahme kann nicht eine umfängliche Betrachtung und Beurteilung der Gefahrensituation an jedem einzelnen Arbeitsplatz ersetzen“, betont Köster.

Dezernentin Reul-Nocke sieht Handlungsbedarf

Barbara Reul-Nocke stimmt zu, dass es insbesondere in der Führerscheinstelle Handlungsbedarf gibt. Denn es handele sich um Kundschaft, die zuweilen schwierig sei. „Wenn es um den Einzug von Führerscheinen geht, dann haben es die Kollegen immer wieder mit Kriminellen oder Drogenabhängigen zu tun. Sie sind zuweilen nicht damit einverstanden, dass sie nicht mehr fahren dürfen.“ Wut und Empörung werden in manchen Fällen auf Kosten der Mitarbeiter ausgelebt. Um sie besser zu schützen, plant Barbara Reul-Nocke – unabhängig von dem Vorfall in dieser Woche – eine ganze Reihe von Maßnahmen. So werden zum 1. Januar die Öffnungszeiten im Ämterhaus vereinheitlicht. Bislang ist die Führerscheinstelle, losgelöst von den übrigen Behördenzeiten, mal früher bzw. länger geöffnet. „An der Stundenanzahl pro Woche wird sich nichts ändern“, betont die Dezernentin.

Die Tür bleibt künftig während der Öffnungszeiten verschlossen. Die Besucher müssen um Einlass bitten. „Ohnehin gilt ja seit längerem Terminpflicht. Sie hat sich bewährt. Längere Wartezeiten kommen so gut wie nicht mehr vor“, erklärt Barbara Reul-Nocke. Zudem denke sie über den Einsatz von Video-Kameras nach. „Wir müssen dabei allerdings den Datenschutz beachten“, schränkt sie ein. Gegen den Unbekannten, der die Mitarbeiterin bedroht hat, sei selbstverständlich Anzeige erstattet worden. Die Polizei ermittelt.