Umzug der Grundschule verzögert sich

Neuer Standort erst im Herbst fertig

+ © Roland Keusch Die katholische Grundschule in Lennep kann erst nach den Herbstferien in die Pestalozzi-Schule ziehen. Die Umbauarbeiten verzögern sich, weil erst ein Laubengang erneuert werden muss. © Roland Keusch

Lenneper Einrichtung wird vor dem Bau des DOC abgerissen. Neuer Standort ist erst im Herbst fertig.

Von Frank Michalczak

Die Katholische Grundschule in Lennep erhält später eine neue Heimat als geplant. Erst nach den Herbstferien kann sie komplett in ihr neues Domizil umziehen – in die ehemalige Pestalozzi-Schule an der Leverkuser Straße, die den Kindern ursprünglich bereits im Sommer zur Verfügung stehen sollte.

Dort muss die Stadt Remscheid ein Problem beim Umbau lösen. „Es geht um die Statik in einem Laubengang. Dieser Flur führt zu Klassenzimmern“, erklärt Thomas Judt, der bei der Stadtverwaltung für das Gebäudemanagement zuständig ist. „Das Architektenbüro hat nach Öffnung des Deckenbereiches festgestellt, dass hier zusätzliche Anforderungen zu erfüllen sind. Dazu müssen individuelle Metallbauteile angefertigt werden. Vorher war das nicht abzusehen.“ Mit erhöhten Umbaukosten rechnet Judt nicht, aber „leider mit der zeitlichen Verzögerung“.

+ Standpunkt von Frank Michalczak

Dass Schüler und Lehrer in der Katholischen Grundschule überhaupt die Koffer packen müssen, liegt am geplanten Bau des Designer Outlet Centers. Auf dem Grundstück der Einrichtung in der Nähe des Röntgen-Stadions entsteht ein Teil der 125 neuen Geschäfte, die im Einkaufszentrum eröffnen sollen. Ersatz soll es in der Pestalozzi-Schule geben, die als Fördereinrichtung vor einigen Jahren aufgegeben wurde. 2015 diente sie als Notunterkunft für Flüchtlinge.

Auf die Nachricht, dass sich der Umzug verzögert, reagiert Schulleiterin Christiane Schmitz mit Gelassenheit. „Wir haben die Eltern darüber bereits in einem Brief informiert. Es gab darauf keinerlei Rückmeldungen.“ Einschränkungen im Alltag der Kinder sieht sie nicht. Der Unterricht werde wie gewöhnlich nach den großen Ferien am bisherigen Standort fortgesetzt. Das gilt auch für die Freizeitbetreuung der Kinder.

Obwohl das Gebäude an der Leverkuser Straße im Sommer noch nicht fertig ist, werde das Kollegium schon mit dem Umzug beginnen. „Die Schüler wird es nicht stören, wenn die Regale aus dem Lehrerzimmer abtransportiert werden“, erklärt die Schulleiterin, die darauf setzt, dass es nicht zu weiteren Verzögerungen kommt. So ist ein Tag der offenen Tür Ende September bereits in der ehemaligen Pestalozzi-Schule vorgesehen. Dort sollen im Oktober auch die Anmeldungen für das Schuljahr 2018/2019 entgegen genommen werden.

Zudem sei ein Elternabend geplant, bei dem der Architekt Fragen zum Umbau beantworten werde und noch einmal begründen möchte, warum es zu der zeitlichen Verzögerung kommt. Fakt ist aber: Jene 40 i-Dötzchen, die nach den Sommerferien ihren ersten Schultag in der Schule Am Stadion erleben, müssen sich nach zwei Monaten an eine neue Umgebung gewöhnen. Zwei Klassen wird die Schule für sie bilden, die zuletzt steigende Anmeldungen verbuchte.

Baustelle steht dem Schulbetrieb im Weg

UMZÜGE SCHULEN Die Katholische Grundschule in Lennep bildet einen Verbund mit der Katholischen Grundschule in Lüttringhausen. 160 Kinder besuchen das Haus in Lennep, der Lüttringhauser Standort zählt 130 Schüler. VERLAGERUNGEN Auch die Feuerwache und das Röntgen-Stadion sind vom DOC-Bau betroffen. Die Wache soll am Lenneper Bahnhof entstehen, Ersatz fürs Stadion gibt es in Hackenberg.

An diesem Ärgernis führe aber kein Weg vorbei, wie Gebäudemanager Thomas Judt bedauert. Ein zeitgleicher Schulbetrieb während der Bauphase sei nicht möglich, da über den zu erneuernden Laubengang zentrale Zugangswege zum Erreichen der Räume innerhalb des Schulgebäudes führen. Hinzu komme, dass der Schulhof aufgrund des Baustellenbetriebes und der Lagerung von Baumaterialien als Spiel- und Freifläche nicht zur Verfügung stehe. Mit diesen erheblichen Einschränkungen seien ein ordnungsgemäßer Unterricht und der Betrieb der Grundschule nicht möglich. Die Sicherheit, insbesondere für die Kinder, wäre nicht gewährleistet.

Wie Kämmerer Sven Wiertz berichtet, sind für den Umbau 1,35 Millionen Euro vorgesehen. Dass sich die Stadt Remscheid diese Investition leisten könne, liege am Wert des bisherigen Schulgrundstücks Am Stadion. „Im unwahrscheinlichen Fall, dass das Outlet-Center nicht gebaut wird, können wir es anderweitig veräußern“, erläutert Wiertz.