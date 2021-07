Umzug der Grundschule Am Stadion verzögert sich

Designer Outlet Center

+ © Roland Keusch In das bisherige Gebäude an der Pestalozzistraße zieht die Katholische Grundschule ein. Allerdings sieben Wochen später als gedacht. © Roland Keusch

Sieben Wochen später: Statik-Probleme sorgen für zusätzliche Baustelle im Gebäude Leverkuser Straße. Grundschüler bleiben bis zu den Herbstferien am Jahnplatz.

Bei den Umbauarbeiten im Schulgebäude Leverkuser Straße 19 haben sich unvorhergesehene Baustellen eröffnet. Deshalb verzögert sich der Umzug der Katholischen Grundschule Am Stadion.

Bei der Öffnung einer Decke an einem Laubengang hätten sich statische Probleme ergeben, schreibt die Stadt. Diese seien im Vorfeld nicht zu erkennen gewesen. "Zur Behebung dieser Anforderungen sind individuelle Metallbauteile anzufertigen und einzubauen. Diese zusätzlichen Maßnahmen führen zu einer Verzögerung bei der Inbetriebnahme des neuen Schulgebäudes von ca. sieben Wochen", schreibt die Stadt.

Nicht zum Ende der Sommerferien, sondern erst in den Herbstferien wird das Gebäude damit fertig. Während der Bauarbeiten können aus Sicherheitsgründen keine Schüler im Gebäude unterrichtet werden: Durch den zu erneuernden Laubengang führen zahlreiche wichtige Verbindungswege innerhalb der Schule. Außerdem könnte der Schulhof durch den Baustellenbetrieb und die Lagerung von Baumaterial nicht genutzt werden.

Entsprechend verzögert sich der Umzug der Grundschule Am Stadion. Sie muss ihren Standort am Jahnplatz aufgeben, weil die Fläche im künftigen Designer Outlet Center aufgehen wird. Die Grundschule zieht in das bisher als Förderschule genutzte Gebäude Leverkuser Straße nahe des Kreishauses, das durch die Auflösung der Pestalozzischule frei geworden war. Seit klar ist, wie es mit der Schule weitergeht, steigen die Anmeldezahlen wieder. Schulleiterin und Schulrätin sehen durchaus viele Chancen durch den neuen Standort.

"Der Unterricht und die Betreuung (OGS) werden am bisherigen Standort bis zum Abschluss des vollständigen Umzuges in den Herbstferien in vollen Umfang sichergestellt", betont die Stadt. Für die Schulkinder ändert sich damit bis zum Beginn der Herbstferien nichts. neu