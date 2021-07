Umgestürzte Fichten über der B 229 sind weg

Verkehr

Die Bäume hingen lange über der Solinger Straße. Foto: mw

Pendler, die von Remscheider nach Solingen fahren, haben es vermutlich gesehen.

In Höhe Gockelshütte hingen monatelang zwei große umgestürzte Fichten am Hang über der Solinger Straße. Nun sind die Bäume weg. Das teilte Stadtförster Markus Wolff mit. Auch wenn es bedrohlich aussah – eine Gefahr bestand nicht, sagte Wolff. Die beiden Bäume, Überbleibsel von Orkan „Friederike“ im Januar, seien durch ihre Wurzeln gesichert gewesen. Die Fichten sorgten trotzdem immer wieder für Anrufe von besorgten Bürgern. Mehrere Feuerwehreinsätze habe es deshalb dort gegeben, sagte Wolff. Am Montag habe die Polizei die Bundesstraße kurzzeitig gesperrt, damit die Fichten geborgen werden konnten. mw