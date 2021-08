Umbau Trecknase: Der Verkehr rollt

Baustelle

+ © Antje Dahlhaus In puncto Fußgängersicherheit hat die Stadt schnell nachgebessert: Schilder weisen den Weg im Bereich Trecknase. © Antje Dahlhaus

Firma verengt täglich für sechs Stunden auf eine Spur. Das funktioniert. Allerdings leiden die Ausweichstrecken rund um die Kreuzung.

Von Antje Dahlhaus

Die Ampel wird rot, die Ampel wird grün und irgendwann ist sie wieder rot. Es gibt Autofahrer, die in dieser Zeitspanne nicht mehr als drei oder vier Meter weitergekommen sind auf der Trecknase. Je nachdem, zu welcher Tageszeit sie hier unterwegs sind. Aber diese Situation ist nicht der aktuellen Baustelle geschuldet, sondern auch schon länger alltägliches Ärgernis am Remscheider Nadelöhr. Seit Monaten sind Berufspendler zwischen den Ortsteilen Lennep und Remscheid-City gefordert. Die aktuelle Umbausituation macht es für viele Anwohner und Pendler noch ein bisschen schwieriger.

Allerdings: Am Donnerstagmorgen um 9 Uhr lief der Verkehr reibungslos, die Fahrer waren auch mit nur einer Spur gut bedient. Hier stockte und staute sich rein gar nichts. „Wir schalten die Sperrung erst um 8.30 Uhr scharf, und um 14.30 Uhr werden die Arbeiten wieder eingestellt“, erläutert Thomas Drenk, Oberbauleiter der Firma „Pohl Erdbewegungen“ im RGA-Gespräch vor Ort. Die Verengung auf eine Spur finde also nur sechs Stunden pro Tag statt. Das sei aus Sicht des Bauunternehmens natürlich nicht optimal, längere Arbeitszeiten führen auch zu kürzeren Baustellenzeiten. „Wir haben in mehreren Sitzungen mit Feuerwehr, Polizei und den Technischen Betreiben zusammengesessen, um eine optimale Lösung zu finden“, empfindet er die Kooperation mit den Behörden als ungewöhnlich gut. Weil die offiziellen Stellen den Verkehrsfluss der Pendler sehr im Fokus gehabt hätten, sei man ihnen mit den Baustellenzeiten entsprechend entgegengekommen. „Alle am Bau Beteiligten versuchen die Belastung der Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten“, ist er überzeugt.

+ TBR-Chef Michael Zirngiebl will den Verkehr genau beobachten. © Roland Keusch

Und es gibt Anfangsschwierigkeiten, für die eine Lösung gefunden wurde. Andreas Roeschies (ADFC) hatte zu Beginn der Maßnahme kritisiert, dass Fußgänger, Rad- und Rollstuhlfahrer aktuell überhaupt keine Chance haben, die Hauptverkehrsader nach Remscheid zu passieren, weil die Bürgersteige in einem Teilbereich aufgerissen sind. Aber er erkennt auch an: „Hier ist nach meiner Anfrage an die Stadt sehr schnell gehandelt worden.“

Hans Rainer Schulz ist von dem Umbau der Trecknase direkt betroffen; er ist Pendler. Und findet „die Maßnahme als solche gut“ und vielleicht sogar „lange überfällig“. Dennoch sieht er die Arbeiten von der Stadt schlecht vorbereitet, insbesondere auf den Ausweichstrecken. Und um seine These zu untermauern, sagt er: „Befahren Sie mal den Talsperrenweg.“ Hier seien die Folgeschäden der Dauerbaustelle am Lenneper Knotenpunkt seit der Sanierung der Ringstraße bereits zu spüren. Die Ausweichrouten würden von Pkw wie Lastwagen gleichermaßen genutzt und seien für die überhöhte Belastung aber gar nicht ausgelegt. „Die Umbaumaßnahme ist gut und schön und seit Jahren überfällig, aber was ist dann bei den Sanierungsmaßnahmen anschließend?“, blickt er in die Zukunft. Werde das dann ein späterer Kostenpunkt für die Anwohner an den Ausweichstrecken?

Schwerlaster nutzen in der Regel keine Schleichwege

„Eine Straße hält aus, was sie aushält“, sagt Michael Zirngibl für die Technischen Betriebe der Stadt Remscheid. Man könne nur spekulieren, welche Schleichwege sich ergeben werden und wer welche Strecke nutzen wird, um zeitlich abzukürzen. Dies werde in erster Linie aber von Autofahrern genutzt, nicht vom Schwerlastverkehr. Geplant werde in Remscheid nicht zufällig, sondern mit Gutachten, die eine gewisse Tendenz für die Verkehrsflüsse voraussagen. „Wir werden aber trotzdem sehr genau gucken, wie sich der Verkehr dann tatsächlich entwickelt“, versichert er. Manche Engpässe seien auch von der Disziplin der Autofahrer abhängig. „Die Spielregeln müssen eingehalten werden“, sagt er ganz deutlich.

+ Andreas Roeschies (ADFC) ist froh, dass die Stadt schnell reagiert hat. © Roland Keusch

Und auch durch die Abbindung der Kölner Straße werde es künftig weniger Verkehr geben. Doch es bleibe abzuwarten, wie sich der Verkehr tatsächlich entwickele. Auf die Nachfrage, ob die Autobahn nicht eine gute Verkehrsumgehung sei, sagt er klar: „Wir dürfen Autobahnen nicht als Verkehrsumgehungen ausweisen.“ Also bleibt nur die Nervenstärke.