1 von 11 Übung des DLRG in der Solinger Eissporthalle © Tim Oelbermann 2 von 11 Übung des DLRG in der Solinger Eissporthalle © Tim Oelbermann 3 von 11 Übung des DLRG in der Solinger Eissporthalle © Tim Oelbermann 4 von 11 Übung des DLRG in der Solinger Eissporthalle © Tim Oelbermann 5 von 11 Übung des DLRG in der Solinger Eissporthalle © Tim Oelbermann 6 von 11 Übung des DLRG in der Solinger Eissporthalle © Tim Oelbermann 7 von 11 Übung des DLRG in der Solinger Eissporthalle © Tim Oelbermann 8 von 11 Übung des DLRG in der Solinger Eissporthalle © Tim Oelbermann 9 von 11 Übung des DLRG in der Solinger Eissporthalle © Tim Oelbermann

70 Freiwillige nahmen teils in voller DLRG-Montur – rot-gelbe Uniform, schwere Stiefel, Helm, dicke Mütze und Handschuhe – an der Rettungsübung in der Eissporthalle teil.

Rubriklistenbild: © Tim Oelbermann