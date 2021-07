Pkw überschlägt sich und landet auf dem Dach

Unfall

Gegen 0.15 Uhr in der Nacht auf Dienstag überschlug sich ein Opel Corsa, der die Remscheider Straße in Solingen in Richtung Solingen befuhr, kurz vor der scharfen Rechtskurve.

Da zunächst nicht klar war, an welcher Stelle der Unfall sich genau ereignet hatte, wurde auch die Feuerwehr Remscheid alarmiert. Diese transportierte den verletzten 28-jährigen Fahrer aus Remscheid ins Krankenhaus. Die beiden unverletzten Beifahrer (27 und 21 Jahre, ebenfalls aus Remscheid) wurden von einem Bekannten an der Unfallstelle abgeholt. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 5000 Euro. red