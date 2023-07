Schwimmen in der Wupper-Talsperre: Übermut kann fatale Folgen haben

Bei ihrem Sommerfest an der Kräwi nahmen die DLRGler um Andreas Apffelstaedt am Steuer auch viele Besucher mit.

Die DLRG Remscheid warnt vor den Gefahren, die beim Schwimmen lauern.

Von Dela Kirchner

Remscheid. Ruhig liegt die Wuppersperre in Kräwinkel am Samstagmittag nach Regen und Gewittern im Sonnenschein und erinnert an ein Postkartenmotiv. Kaum vorstellbar, dass dieses Paradies Gefahren birgt. Auch an der Wuppersperre hat es Badetote gegeben. Am ersten Einsatzwochenende der Saison für die DLRG Anfang Juni musste zwar auch der Rettungsdienst alarmiert werden, allerdings waren hier Kreislaufprobleme ausschlaggebend. „In den letzten 10 Jahren hatten wir fünf schwerere Einsätze an der Sperre“, berichtet Christof Schermer, Leiter Einsatz bei der DLRG an der Kräwi.

„Soweit wir es personell stemmen können, sind wir hier im bewachten Bereich und mit einer Bootspatrouille jedes Wochenende der Sommersaison vor Ort.“ Die Einsätze kommen auf Zuruf – die Wachposten auf der Liegewiese werden angesprochen. „Neben dem Verarzten von Schnittverletzungen und Insektenstichen sind wir ein Infostand für alles“, schmunzelt Schermer. Wo kann ich Schwimmen? Wo sind die Gefahren? Wo lerne ich Schwimmen?, sind häufige Fragen. Auf alle hat die DLRG Remscheid eine Antwort.

Niemand kennt das rund 12 km lange Gewässer so genau wie die Rettungsschwimmer, die für die Sicherheit der Gäste und Wassersportler vor Ort sind. „Wir sind da, wenn zum Beispiel eine Rettung nur über den Wasserweg möglich ist.“ Den letzten Toten gab es im Juni 2019 – vermutlich war die Überschätzung der eigenen Fähigkeiten der Grund. Als letzter Schwimmer einer Gruppe fiel zu spät auf, dass jemand nicht mitgekommen war. Verboten ist das Springen von der „Kräwi“ selbst. Niemand weiß, wo sich die Steine im Wasser befinden. Jugendlicher Übermut, auch Alkohol sind Risikofaktoren, die in Verbindung mit Gewässern oft fatal enden.

Viele Unfälle beginnen mit: Kannst du mal mein Bier halten

Wer weiß, wie es unter den ersten, mittlerweile angenehm warmen Zentimetern der Oberfläche aussieht? „Die ersten 30 bis 40 Zentimeter sind tatsächlich warm. Dann folgt die Sprungschicht, die im Prinzip das warme Wasser der Oberfläche von den tieferen, wesentlich kälteren Schichten trennt. Außerdem wird das Wasser ab der Sprungschicht erheblich trüber.“ Bedeutet für Wasserratten: Ein Sprung vom Boot oder Board, vielleicht sogar aufgeheizt von der prallen Sonne, kann durch die erheblichen Temperaturunterschiede zu viel für den Kreislauf sein. Das Schwimmvermögen an sich ist dann nicht mehr das Problem. „Viele Unfälle an der Wuppersperre beginnen mit den Worten `Kannst Du mal mein Bier halten“, warnt Andreas Apffelstaedt, der stellvertretende Vorsitzende der DLRG Remscheid.

„Ich mache seit 1990 beziehungsweise dem Bestehen der Wuppersperre, Wachdienst an der Kräwi. Wir mussten vor Jahren nach erfolgloser Suche eine Leiche bergen – diese Eindrücke vergisst man nicht.“ Und er ergänzt: „Man schwimmt nicht `mal eben` über die Sperre. Und die Kombination Sonne-Alkohol-Selbstüberschätzung endet oft nicht gut.“ Bei der DLRG ist es möglich, von der Wassergewöhnung bis zum Nachweis der Rettungsfähigkeit alles zu lernen, was mit Wasser zu tun hat. „Als junger Familienvater ist mir wichtig, anderen Eltern deutlich zu machen, dass das Seepferdchen im Hallenbad nichts damit zu tun hat, in einem offenen Gewässer oder dem Meer zurecht kommen zu können“, appelliert Christof Schermer. „Die Aufsichtspflicht der Eltern ist unerlässlich und das Seepferdchen nur eine trügerische Sicherheit.“

Apropos Seepferdchen: Tatsächlich gibt es viele Erwachsene, die sich im fortgeschrittenen Alter dazu entscheiden, Schwimmen zu lernen. Auch dies ist bei der DLRG möglich. Alle Informationen zu Schwimmkursen, einer Mitgliedschaft bzw. dem Einstieg in das ehrenamtliche Engagement sind im Internet zu finden unter www.remscheid.dlrg.de.

Ausbildung

Wer Interesse als Heranwachsender an einer Ausbildung zum Rettungsschwimmer im Jugendeinsatzteam (JET) der DLRG Remscheid hat, schreibe eine E-Mail an einsatz@remscheid.dlrg.de. Das Mindesteintrittsalter für die Ausbildung liegt bei 13 Jahren.