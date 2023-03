1 von 92 Mit 1600 Gästen war die Ü40-Party von Radio RSG in der Alten Schlossfabrik am Samstagabend ausverkauft. © Jan Bergfeld 2 von 92 Mit 1600 Gästen war die Ü40-Party von Radio RSG in der Alten Schlossfabrik am Samstagabend ausverkauft. © Jan Bergfeld 3 von 92 Mit 1600 Gästen war die Ü40-Party von Radio RSG in der Alten Schlossfabrik am Samstagabend ausverkauft. © Jan Bergfeld 4 von 92 Mit 1600 Gästen war die Ü40-Party von Radio RSG in der Alten Schlossfabrik am Samstagabend ausverkauft. © Jan Bergfeld 5 von 92 Mit 1600 Gästen war die Ü40-Party von Radio RSG in der Alten Schlossfabrik am Samstagabend ausverkauft. © Jan Bergfeld 6 von 92 Mit 1600 Gästen war die Ü40-Party von Radio RSG in der Alten Schlossfabrik am Samstagabend ausverkauft. © Jan Bergfeld 7 von 92 Mit 1600 Gästen war die Ü40-Party von Radio RSG in der Alten Schlossfabrik am Samstagabend ausverkauft. © Jan Bergfeld 8 von 92 Mit 1600 Gästen war die Ü40-Party von Radio RSG in der Alten Schlossfabrik am Samstagabend ausverkauft. © Jan Bergfeld 9 von 92 Mit 1600 Gästen war die Ü40-Party von Radio RSG in der Alten Schlossfabrik am Samstagabend ausverkauft. © Jan Bergfeld

Getanzt und gefeiert wurde zu den besten Hits der letzten Jahrzehnte bis zum Morgengrauen. Im vorderen Bereich gab es eine Weinbar. Das Publikum war tatsächlich Ü40, das war der große Wunsch der Besucher gewesen – der am Samstag erfüllt wurde. Anstehen mussten die Gäste nicht nur an der Cocktailbar, sondern auch an der Garderobe, da soll beim nächsten Mal nachgebessert werden.

