TV Frisch auf Lennep will mehr Kinder bewegen

Sport&Spiel bietet kostenloses Schnupperprogramm.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Immer weniger Kinder bewegen sich ausreichend. Das stellte etwa die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in einer Studie fest. Diesem Trend will der TV Frischauf Lennep mit der Aktion Sport & Spiel entgegenwirken. Immer freitags bietet der Verein für Jungen und Mädchen im Alter von 7 bis 14 Jahren in der Sporthalle Hackenberg Ball- und Laufspiele an. Von Fußball über Hockey bis hin zum Fangspiel Feuer-Wasser-Sturm können die Kinder ausprobieren, welche Sportart ihnen am besten gefällt.

Dafür wird die Gruppe zweigeteilt. 7- bis 10-Jährige können sich von 18 bis 19 Uhr austoben, 9- bis 14-Jährige von 19 bis 20 Uhr. Ein besonderer Anreiz: Bis zum 16. Juni sind die Übungseinheiten komplett kostenlos. Mit dieser Maßnahme sollen Kinder und Jugendliche – nach schweren Jahren der Pandemie– zurück in die Sportvereine gelockt werden.

Mit dem Sportscheck fällt auch der restliche Jahresbeitrag weg

Auch nach dem 16. Juni weist der Turnverein auf eine Vergünstigung hin. Mit dem 40-Euro-Sportscheck des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) sei das Jahr 2023 beim TV Frischauf weiterhin kostenlos: „Die 40 Euro decken die restlichen Jahreskosten bei uns komplett ab“, sagt Übungsleiter Tobias Dimanski. Der Sportscheck kann, so lange der Vorrat reicht, auf der Internetseite des DOSB heruntergeladen werden.

Zusätzlich zur Steigerung der körperlichen Fitness will der Verein Kindern die Möglichkeit geben, sich im Team auszutauschen. Deshalb zieht Rolf New, Technischer Leiter beim TV Frischauf Lennep, durch die Grundschulen, um Kinder für einen Eintritt in den Verein zu begeistern. Bei Interesse können sich Eltern und ihre Sprösslinge per Mail oder telefonisch bei Übungsleiter Tobias Dimanski melden: tobias@todimanski.de; Tel: (01 51) 54 66 07 45; foerderportal.dosb.de/gutscheinaktion/sportvereinsscheck/

