Turnverein startet närrische Party für den Nachwuchs

Ehringhauser Club kehrte nach Corona-Zwangspause zu seiner Tradition zurück – und das kam bestens an.

Von Lena Spataro

Remscheid. Eine Biene und ein Schmetterling sausen durch gläserne Flügeltüren und treffen auf ihre Freunde: eine Prinzessin und einen Elefanten. Dieses Bild bot sich den karnevalistischen Partygästen am vergangenen Samstag beim Ehringhauser Turnverein 1880 (ETV). Nach zwei Jahren Zwangspause stieg hier bereits zum achten Mal die Karnevalsparty für Kinder und Eltern.

Besagte Biene und Schmetterling waren allerdings erstmals dabei. Denn Juna (7) und ihre kleine Schwester (4) gehen erst seit einem halben Jahr jeden Freitag zur Kindertanzgruppe des Vereins. Neben den Turn- und Tanzspielen freuen sie sich an diesem Tag am meisten auf den Kostümwettbewerb und rechnen sich dafür gute Chancen aus. Wobei die Konkurrenz bei den bunten und kreativen Kostümen der vielen Kinder hoch ist. Bis es soweit ist, schallt jedoch erstmal Karnevalsmusik aus den Boxen – und die Kinder tanzen und toben durch die Sporthalle.

„Als unsere Mitglieder vor vier Wochen von der Feier erfuhren, waren sie direkt Feuer und Flamme“, verrät Ulrike Schatton, Vorsitzende des ETV. Wäre Corona nicht dazwischengekommen, hätte die Karnevalsparty nun bereits zum zehnten Mal stattgefunden. „Der Termin wurde extra auf den Samstag vor der offiziellen Karnevalswoche gelegt, damit so viele wie möglich dabei sein können“, erklärt Ulrike Schatton. Und der Plan geht voll auf. „Die Halle ist räumlich begrenzt, deswegen mussten wir die Karten auf 200 Stück limitieren. Und die waren schnell weg“, sagt sie. Ausverkauft also. Wie in alten Zeiten, denn vor Corona sei die Halle auch immer proppenvoll gewesen.

Für die Organisation, Dekoration und das Programm waren auch in diesem Jahr die Gruppenleiterinnen des Turnvereins zuständig. Carolin Knoll-Rahmende ist eine von insgesamt fünf. „Durch die langjährige Erfahrung läuft das fast von allein“, berichtet sie. „Allerdings müssen für so eine große Feier auch alle mithelfen“, fügt sie hinzu.

Damit spielt sie auf ein großes Problem des Vereins an: Die Suche nach neuen Übungsleitern läuft bislang schleppend. Nachdem in der letzten Zeit zwei wichtige Helferinnen aufhören mussten, steckt der Traditionsverein in einer Notlage. „Den Standard zu halten, während wir an unsere Belastungsgrenzen stoßen, ist sehr schwierig. Manche Gruppen existieren seit 30 Jahren, die wollen wir natürlich nicht aufgeben“, sagt auch Ulrike Schatton. Deswegen läuft momentan die dringende Suche nach Verstärkung. Mithilfe des Vorstands wird den Jecken und Junior-Jecken aber auch so ein toller Nachmittag beschert. Jürgen Wilhelm, einstiger Vorsitzender, lässt sich die Party ebenfalls nicht entgehen. Unter seiner Leitung wurde die Karnevalsparty vor einem Jahrzehnt ins Leben gerufen.