Turnerbund schickt Jugend an die Luft

+ © Stephan Schürmann Der Fahrradkurs wird wie in den Jahren zuvor von der Polizei unterstützt. © Stephan Schürmann

Der RTB startet Lauf- und Radkurse. Übungen für mehr Ausdauer runden das Training ab.

Von Joachim Dangelmeyer

Viel Bewegung, frische Luft, Fitness, Natur und Gemeinschaft – das wünschen sich alle Eltern für ihre Kinder bei der Freizeitgestaltung. Die Realität sieht oft anders aus: drinnen vor der Playstation sitzen, Chips futtern und nur aufstehen, um Nachschub zu holen. Der Reinshagener Turnerbund (RTB) bietet ab April eine gute Alternative: die beliebten Freiluftkurse für Kinder und Jugendliche. Nach einem Jahr Pause geht es mit einem Fahrradkurs und einem Laufkurs wieder nach draußen in die Natur.

Seit 14 Jahren, sagt Übungsleiter Stephan Schürmann, biete der Turnerbund die Kurse. In diesem Jahr hat er sich die örtliche Gemeinschaftsgrundschule als Kooperationspartner mit ins Boot geholt.

Ab 25. April werden die Wälder rund um das Stadion Ziel der Teilnehmer des Lauf- und Fahrradkurses sein.

Der Laufkurs richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 16 Jahren. „Los geht es mit einfachen Laufspielen auf dem Rasen, dann bauen wir unter fachkundiger Anleitung Schritt für Schritt die Kondition auf, und schließlich geht es raus in die Wälder rund ums Stadion“, beschreibt Schürmann das Programm der insgesamt 16 Übungseinheiten des Kurses, der Ende September endet. Der Verein habe eine lange Lauftradition und eine eigene Marathongruppe.

Vielleicht werde ja im Kurs ja auch ein Lauftalent entdeckt, das später auf die langen Distanzen geht. Ein gutes Beispiel dafür sei Nino Zirkel: Der Elfjährige hatte auch in einem Laufkurs mitgemacht, ist mittlerweile Multitalent und im Verein zum „Jugendsportler des Jahres“ gewählt worden.

„Wann fahren denn Kinder heute noch mit dem Fahrrad im Wald?“

Stephan Schürmann, Übungsleiter

Gelaufen wird ab dem 25. April immer dienstags (» Kasten) – bei jedem Wetter übrigens. Treffpunkt ist die Sporthalle der Grundschule Reinshagen, Am Schimmelbuschweg. Ebenfalls dienstags treffen sich die Teilnehmer der Fahrradkurse an der Skaterfläche vor der Sporthalle West. Je nach Alter, Können und Kondition werden die Kinder und Jugendlichen in drei Gruppen eingeteilt, in denen sie individuell gefördert werden. „Dieses Angebot ist einmalig in Remscheid“, sagt Schürmann.

Der Fahrradkurs wird wie in den Vorjahren von der Remscheider Polizei unterstützt: Die Teilnehmer bekommen Infos über ein verkehrssicheres Fahrrad, den richtigen Sitz des Fahrradhelms und zum sicheren Verhalten im Straßenverkehr.

Im Mittelpunkt des Kurses stehen jedoch Koordinations- und Geschicklichkeitsübungen mit dem Fahrrad – natürlich immer unter Aufsicht und fachlicher Anleitung. Partnerübungen und auch Übungen zur Verbesserung der Ausdauer runden das Trainingsprogramm ab. Das hört sich so an, als ob es selbstverständlich sei, – ist es aber heute nicht mehr. „So etwas bekamen Kinder früher von ihren Eltern beigebracht oder habe es sich selbst erarbeitet.“

Die Fortgeschrittenen werden bei anspruchsvollen und längeren Ausfahrten im Wald gefordert – und gefördert. „Wann fahren denn Kinder heute noch mit dem Fahrrad im Wald?“, fragt Schürmann.

Die Gruppen bestehen aus jeweils zehn bis 15 Teilnehmern. Geradelt wird eine Stunge beziehungsweise eineinhalb Stunden. Schürmann: „Jede Gruppe wird dabei von zwei Übungsleitern betreut. Für den Fahrradkurs brauchen wir also regelmäßig sechs Begleiter – deshalb auch die Teilnahmegebühr.“

FREILUFTKURSE LAUFKURS Der Laufkurs für Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 16 Jahren findet ab 25. April, dienstags, 19.15 bis 20 Uhr statt. Treffpunkt: Sporthalle der Grundschule Reinshagen. Kosten für Nichtmitglieder 25 Euro, für Vereinsmitglieder kostenfrei. FAHRRADKURS Der Fahrradkurs startet ebenfalls ab 25. April (17 bis 18 bzw. 18.30 Uhr) und richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 16 Jahren. Treffpunkt: Skaterfläche vor der Sporthalle West. Kosten: 25 Euro für Mitglieder, 50 Euro für Nichtmitglieder. ANMELDUNG P 69 69 22 oder P 01 57-75 32 18 87 Mail: schuermann-ms@t-online.de

Geradelt wird ebenfalls bei jedem Wetter. Nach Schürmann Erfahrung sind die Gruppen an Regentagen etwas kleiner: „Dann klingelt bei mir ständig das Telefon und es kommen Absagen und Entschuldigungen – weil es regnet.“