Tunnel, Viadukte und viele Bahnhöfe

Von Andreas Erdmann

Wuppertal. Unsere heutige Tour führt auf die Nordbahntrasse in Wuppertal. Auf 23 Kilometern zieht sich die einstige Eisenbahnroute über die Nordhänge Wuppertals und verbindet Elberfeld mit der Solinger Korkenziehertrasse und der Barmer Kohlenbahn. 1991 wurde sie stillgelegt und ab 2005 durch den Verein Wupperbewegung zum Fuß- und Radweg umgebaut. Fünf Tunnel mit einer Gesamtlänge von rund zwei Kilometern und bis zu 300 Meter lange Viadukte sind Höhepunkte der Tour.

+ Einer von fünf Tunneln: Der Engelnberg-Tunnel ist mit 171 Metern einer der kürzesten. © Andreas Erdmann

Wir starten im Stationsgarten nahe der Schwebebahn-Endhaltestelle in Vohwinkel. Dort stand das 1877 erbaute Bahnhofsgebäude. Nördlich des Parks verliefen die Gleise. Wir folgen dem Weg Am Stationsgarten zum Parkplatz. Etwa hier ging 1841 ein Vorgängerbahnhof in Betrieb. Wir gehen in östlicher Richtung über den Parkplatz hinaus, wo der Trassenweg parallel zu den Gleisen verläuft. Zur Linken liegt der heutige, 1908 eröffnete Bahnhof.

Die Homann-Werke fertigen Gasherde und Fahrplantafeln

Wir kommen an einem Zugang zu den Gleisen vorbei, erreichen die Herderstraße, passieren die Eisenbahnbrücke. Auf dem Fabrikgelände neben den Gleisen befanden sich früher die Homann-Werke. 1902 von Wilhelm Homann gegründet, wurden Gasherde, Öfen und Fahrplantafeln für die Bahn hergestellt. Später konzentrierte sich der Betrieb auf Herde und Küchengeräte. Rechts hinter der Brücke führt der Weg an einer Skateranlage vorbei, dann an Mauerresten aus der Eisenbahnzeit. Ein Schild erinnert an den einstigen Bahnhof Lüntenbeck. Gegenüber steht der riesige grüne Kugelgasbehälter Möbeck. Der Koloss hat einen Durchmesser von 47,3 Metern, ein Volumen von 55.000 Kubikmetern. Wir unterqueren die Brücke der A535.

Rechts am Weg taucht das alte Gebäude des Bahnhofs Varresbeck auf. Neben dem schieferverkleideten Fachwerkbau lädt ein Biergarten mit Speisen und Getränken zum Verweilen ein. Etwas weiter stehen Trimmgeräte.

Es folgen der Bahnhalt Dorp und der 488 Meter lange Dorp-Tunnel. Nach der Brücke Funckstraße, die die Trasse überspannt, kommen wir zum Bahnhof Ottenbruch. Die Rückseite des 1879 erbauten Fachwerkgebäudes dient gelegentlich als Schauplatz für Außenszenen von Filmen, die in der Vorkriegszeit spielen. Auch hier lädt ein Biergarten ein. Die großen Backsteingebäude mit hoch aufragendem Schornstein wurden 1905 bis 1907 von der Konsumgenossenschaft „Befreiung“ errichtet. Diese war mit Zentrallager und Großbäckerei die größte selbst verwaltete Verbraucherorganisation Elberfelds.

Wir durchqueren den Dorrenberg-Tunnel. Das Bandwebermuseum zog 1989 als in die früheren Gold-Zack-Werke ein. Es erinnert an die Bedeutung der Wuppertaler Bandweberei. 1913 waren allein in der Heimarbeit 8000 Bandstühle im Einsatz.

Wir erreichen den früheren Bahnhof Mirke. 1882 fertiggestellt, sollte er als zweiter Hauptbahnhof neben dem Elberfelder Bahnhof von 1848 konkurrieren. Die Innenräume des Bahnhofgebäudes dienten bereits als Filmkulisse mehrerer Spiel- und Kurzfilme sowie Musikvideos. Seit 2011 beherbergt der Bahnhof sowie das Gelände die „Utopiastadt“ – ein mehrfach ausgezeichnetes Kreativ-Netzwerk und soziokulturelles Zentrum.

Nach dem 171 Meter langen Tunnel Engelnberg und dem Bahnhalt Ostersbaum treffen wir auf die seitlich der Trasse verlaufenden Gleise einer 1,6 Kilometer langen Draisinen-Strecke. Ehrenamtler des Vereins Wuppertalbewegung bieten Draisinen-Fahrten am Bahnhof Loh an. 1873 erbaut, gibt es im Bahnhofsgebäude am Wochenende einen Café-Betrieb.

364 Meter lang ist der Rott-Tunnel. Nach dem Bahnhalt Rott erwartet uns eine weitere Attraktion: Über eine Länge von 276 Metern schwingt sich das Kuhler Viadukt, verteilt auf 19 Brückenbögen, über drei Straßen und das Tal hinweg. Es überragt die angrenzenden Häuser und ermöglicht atemberaubende Ausblicke ins Tal der Wupper bis nach Unter- und Oberbarmen. Nach dem Bahnhalt Heubruch folgen das Westkotter Viadukt mit toller Aussicht sowie der 85 Meter lange Fatloh-Tunnel.

+ Der Blick vom Kuhler Viadukt: Von hier aus lässt es sich über drei Straßenzüge schauen. Von den 19 Brückenbögen aus erlaubt sich die Sicht bis nach Unter- und Oberbarmen. © Andreas Erdmann

15 Brückenbögen überspannen drei Straßenzüge

Von der Brücke über die Germanenstraße sieht man rechts das Gebäude der früheren Maschinenfabrik Striebeck & Koenemann und links die alte Volksschule. Das Viadukt über die Bartholomäusstraße wölbt sich mit 15 Brückenbögen über drei Straßenzüge mit einigen alten Fachwerkhäusern.

Nach dem Wichlinghauser Viadukt nähern wir uns – nach einem großen Kinderspielplatz – dem Bahnhalt Wichlinghausen. Vom 1879 als Bahnhof Oberbarmen eröffneten Bahnhof sind lediglich die Bahnsteige mit Überdachung erhalten.

Auf dem rechts danach verlaufenden Fußweg verlassen wir die Trasse und kommen auf die Langobardenstraße. Rechtsum geht es bergab zur Berliner Straße hinunter. Links vom Berliner Platz können wir mit der Schwebebahn zurück zum Schwebebahn-Endhaltestelle Vohwinkel, dem Ausgangspunkt unserer heutigen Tour, fahren.

Die Tour

Länge: 14 Kilometer.

Dauer: ca. 4 Stunden.

Schwierigkeitsgrad: leicht bis mittelschwer

Wandertipp: Die Strecke lässt sich noch um 7 Kilometer bis Schee und dem über 700 Meter langen Schee-Tunnel verlängern – auch gut für eine Radtour geeignet.

Einkehrmöglichkeiten an den alten Bahnhöfen, in Oberbarmen und Vohwinkel.

