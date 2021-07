Trotz Corona-Krise: „Hier entsteht Zukunft“

Wirtschaft im Bergischen

+ © Roland Keusch/Gestaltung: Diana Mann „Die Bergische Wirtschaft“ liegt am 1. April dem RGA bei. © Roland Keusch/Gestaltung: Diana Mann

RGA-Wirtschaftsbeilage erscheint am 1. April.

Von Axel Richter

Das Telefon stand selten still: Sehr viele Unternehmer, Ladeninhaber und Gastronomen wählten am Freitag die Hotline der Bergischen Industrie- und Handelskammer (IHK). Ab sofort informieren Experten unter Tel. (02 02) 2 49 05 55 über das „Sofortprogramm Coronahilfen“ des Landes. Thomas Grigutsch, der bei der IHK für die Unternehmensförderung und -sicherung zuständig ist, geht von bis zu 30 000 Anträgen für Finanzhilfen aus – gestellt überwiegend von kleinen Unternehmen, die am stärksten von der Corona-Krise betroffen sind.

Das Virus trifft die Wirtschaft im Bergischen schwer – so viel ist schon nach wenigen Wochen klar. Auch die RGA-Wirtschaftsbeilage kommt thematisch an der Krise und ihren Folgen nicht vorbei. Zumal die mittleren und großen Firmen die Auswirkungen der Pandemie ebenso zu spüren bekommen. Der RGA zeigt aber auch auf, welche Antworten die Unternehmen auf diese beispiellose Herausforderung finden – und wie sie am Ende gestärkt aus der Krise hervorgehen wollen.

Zwischen vierter industrieller Revolution und Klimaschutz

„Die Bergische Wirtschaft: Hier entsteht Zukunft“ ist eine 40 Seiten starke Sonderveröffentlichung des RGA. Sie zeigt: Die Unternehmen unterliegen einem rasanten Wandel, der ihr tägliches Arbeiten prägt. Die Digitalisierung, bislang oft nicht mehr als ein Schlagwort, hält Einzug in die Produktion. Automotive, Industrie 4.0, 3D-Druck heißen die Schlagworte dieser vierten industriellen Revolution. Dazu kommen die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz immer stärker zum Tragen. Und natürlich der Brexit, die Strafzölle der US-Regierung unter Trump und der Aufstieg Chinas zur globalen Handelsmacht.

Wie bestehen die Unternehmen im Bergischen all diese internationalen Herausforderungen? Die RGA-Wirtschaftsbeilage gibt Antworten auf zahlreiche dieser Fragen: am Mittwoch, 1. April, in Ihrem Remscheider General-Anzeiger.