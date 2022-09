Trockenster August aller Zeiten im Bergischen

Der Wupperverband meldet Rekordwerte für das Bergische Land.

Bergisches Land. Gerade einmal zwölf Liter Niederschlag pro Quadratmeter hat der Wupperverband im August an seiner Messstelle an der Kläranlage Burg gemessen. Somit sei dies der trockenste August seit Beginn der Aufzeichnungen an dieser Station im Jahr 1979 gewesen, teilte der Wupperverband mit.

Im langjährigen Mittel fallen dort im August 105 Liter auf den Quadratmeter. Regenreichster Tag war der 4. August mit fünf Litern pro Quadratmeter. Auch an anderen Messstellen habe es Rekord-Niedrigwerte gegeben – zum Beispiel an der Großen Dhünn-Talsperre, wo seit 1954 gemessen wird. An der Bever-Talsperre (Messungen seit 109 Jahren) war es fast so trocken wie im Rekord-August 1976. ate