Trio sorgt für viel Atmosphäre

Konzert

+ © Roland Keusch Unter dem Titel „A's kla?“ lieferten Klosterkirche Gerd Köster, Frank Hocker und Helmut Krumminga kölsches Liedgut und unterhaltsame Geschichtchen. © Roland Keusch

Gerd Köster, Frank Hocker und Helmut Krumminga gastierten in der Klosterkirche.

Von Jutta Schreiber-Lenz

Drei Barhocker, drei Männer: Lässig nahmen die Musiker auf der Bühne der Klosterkirche Platz, richteten ihre Standmikros und legten los: In breitestem Kölsch begrüßten sie die „Süd-Süd-West-Westfalen“ und amüsierten sich über den grinsenden Protest der Remscheider aus dem rund 70-köpfigen Auditorium.

Schon der Eisbrecher „Lümmel“ lockte im Minoritensaal der Klosterkirche das erste beifällige Johlen. Mit rauchiger, dunkler Stimme saugte Frontmann Gerd Köster die Kölsch-Rock-Freunde in ihr Programm hinein. Virtuose Gitarrenklänge seiner Kollegen begleitete ihn fortan durch den musikalischen Mix aus Folk-, Country-, Rock-, und Pop-Elementen.

Songs zwischen Sarkasmus und Blödelei

„A’s kla?“ heißt die achte Tour, mit der die drei unterwegs sind. Ein ebenso griffiger Name für das Trio fehlt: „Gerd Köster & Frank Hocker & Helmut Krumminga“ setzen nicht nur auf die sperrige Aufzählung ihrer jeweiligen Namen, sondern auch auf das „&“ statt eines gefälligeren Kommas zwischen ihnen. Mit Recht, denn jeder der drei hat viel perfektes Handwerk und eine eigene Vita dabei.

Dass Köster immer wieder zwischen den Songs einen kräftigen Zug aus der bereitliegenden E-Zigarette nahm, zeigte gleichfalls die unbefangene Souveränität der Truppe. Fröhlich plaudernd „verzellte“ er seine Geschichtchen zwischendurch, die so locker von einem Stück zum nächsten führten und schnell das Gefühl einer Wohnzimmer-Atmosphäre bauten. Tiefschürfende Texte suchten nach den Antworten auf die großen wie die kleinen Fragen des Lebens. Pointierte Formulierungen – sicher nicht von allen „Süd-Süd-West-Westfalen“ im Saal bis ins Kleinste verstanden – gingen teilweise tief unter die Haut.

Die Empörung über die Klage eines Investors gegen zwei Stolpersteine in Köln-Lindenthal, weil sie den Wert der Immobilie, vor der sie verlegt sind, mindere, fasste er genial in den Song „Leise rieselt das Hätz…“ (…ins Portemonnaie“) zusammen. Auch augenzwinkernde Sachen hatten das Trio mitgebracht, die leicht und mit genialem leisen Humor daherkamen.

Dass die heimischen „Wäng“ an Weihnachten so manchem „te eng“ werden, wenn der Besuchsstrom nicht abreißt und nach der Schwiegermutter auch noch der „Cousäng“ klingelt, quittierte das Auditorium mit fröhlichen Lachern und Zwischenapplaus. Munter streiften die Drei mit ihren Songs schon mal den Rand des Sarkasmus’ ebenso wie den zur sinnfreien Blödelei – immer mit ansteckender Lebensfreude und spürbarer Lust am eigenen Tun: Auf der Bühne stehen und mit vollem Herzen den „Kontakt mit den Lütt“ genießen, wie Köster freimütig sagte.

30 Jahre Bühnenpräsenz machen die drei noch besser

Stetig kletterte das Stimmungsbarometer nach oben. Immer mehr breitete sich Wohlfühl-Atmosphäre aus: ein Glas Kölsch oder eines mit Rotwein in der Hand, lauschten die Gäste den inzwischen 60-plus Entertainern, die durch ihre über 30 Jahre Bühnenpräsenz eher besser denn langweiliger geworden sind.

PERSÖNLICHKEITEN GERD KÖSTER (geb.1957) ist nicht nur Sänger und Textschreiber, sondern auch Theaterschauspieler und Synchronsprecher. FRANK HOCKER (geb.1956) war als Sänger und Gitarrist wie Köster Teil der „Schröder Roadshow“. HELMUT KRUMMINGA (geb.1961) war langjährige Gitarrist der Kölner Kultband „BAP“.

Am Ende gabs Applaus für einen unterhaltsamen Abend mit dem Goldrand des Besonderen, auf den der Slogan „Klein aber fein“ wunderbar passte.